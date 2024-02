Dune - Parte due, Austin Butler:'Ho trovato liberatorio recitare calvo e senza sopracciglia'

Arriverà nelle sale tra meno di un mese la seconda parte di Dune, il franchise diretto da Denis Villeneuve e basato sul romanzo di Frank Herbert. Oltre al cast del primo film alcune new entry saranno protagoniste del nuovo lungometraggio.

Tra i più attesi figura Austin Butler, a cui è stato affidato il ruolo di Feyd-Rautha Harkonnen, nipote del barone Harkonnen nonché fratello di Glossu Rabban. Il personaggio è l'erede della Casa Harkonnen, nemica della Casa Atreides, e quindi Feyd-Rautha si opporrà con tutte le sue forze a Paul (Timothée Chalamet).

L'esperienza in Dune

Feyd-Rautha Harkonnen è astuto, crudele e un combattente letale. A Esquire, Butler ha parlato delle sensazioni provate nell'interpretare il personaggio_:"È stato molto liberatorio. Poter guardare allo specchio e non vedermi è emozionante. Poter fare qualcosa di completamente diverso da tutto ciò che ho fatto prima"_.

Dune - Parte Due: una scena

L'approccio con il personaggio è stato molto intenso e profondo:"Per me è stato, fin dall'inizio, non giudicarlo. E invece, vedere dall'interno, il mondo come se tutto ciò che faccia sia la costa giusta. Che può essere difficile giustificare, comportamenti che sulla carta sembrerebbero malvagi. E il modo in cui parlava, e trovare la sua voce, è stato davvero fondamentale per me".

Nel cast di Dune - Parte due troviamo Timothée Chalamet (Paul Atreides), Zendaya (Chani), Rebecca Ferguson (Lady Jessica), Josh Brolin (Gurney Halleck) e Austin Butler (Feyd-Rautha Harkonnen).