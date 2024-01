Dune: Parte Due e Joker: Folie à Deux tra i 10 film più attesi del 2024 secondo IMDb

Milioni di utenti di IMDb hanno decretato i 10 film più attesi del 2024, consegnando l'onore del podio a Dune: Parte Due, seguito da Joker: Folie à Deux. La classifica include i 10 film più popolari tra gli utenti dai dati dell'IMDbPro MOVIEmeter, basato sulle pagine viste da 250 milioni di visitatori mensili nel mondo. I dati sono stati aggiornati settimanalmente per tutto lo scorso anno, secondo IMDb.

Dune: Parte Due, seguito dell'epopea fantascientifica all star di Denis Villeneuve, è in vetta. Dopo lo slittamento nell'uscita dovuto agli scioperi di Hollywood, approderà nei cinema italiani il 15 marzo.

Joker: Folie à Deux, Lady Gaga sul set nei panni di Harley Quinn

Il secondo film più atteso del 2024 secondo IMDb è Joker: Folie à Deux, che riunisce il premio Oscar Joaquin Phoenix e il regista Todd Phillips in un nuovo folle capitolo che vede l'arrivo di Lady Gaga nei panni di Harley Quinn. L'uscita è prevista per l'autunno 2024.

Altri titoli popolari che sono entrati nella top 10 includono la commedia di spionaggio di Matthew Vaughn Argylle - La super spia al n. 3, Beetlejuice 2 di Tim Burton, con Michael Keaton e Jenna Ortega, al quarto posto, Furiosa: A Mad Max Saga, prequel di Mad Max: Fury Road di George Miller al quinto posto, e Deadpool 3 dei Marvel Studios, che riunisce il Mercenario Chiacchierone di Ryan Reynolds e Wolverine di Hugh Jackman per la prima volta nell'universo cinematografico Marvel, al sesto posto.

"Quest'anno è pieno dall'inizio alla fine di film molto attesi, e gli appassionati di intrattenimento hanno imparato con entusiasmo di più sui prossimi titoli su IMDb aggiungendoli alla lista di controllo", ha affermato Nikki Santoro, direttore operativo di IMDb. "I fan sono particolarmente entusiasti dei nuovi capitoli e delle versioni reinventate di storie e serie amate, tra cui Dune: Parte Due, Joker: Folie à Deux, Beetlejuice 2 e Mean Girls, ma seguono con interesse anche novità come Argylle e Madame Web, pronte a esplodere in 2024."

Argylle, lo spy movie con Henry Cavill fa a pezzi un ingrediente di James Bond: "È una cosa piuttosto stupida"

La lista dei 10 film più attesi del 2024 secondo IMDb