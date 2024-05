Joker: Folie à Deux, Lady Gaga:"La "mia" versione di Harley Quinn non assomiglia a nessuna delle precedenti"

Un musical, un biopic, cosa dovremmo aspettarci dal prossimo capitolo della saga di Joker, intitolato Joker: Folie à Deux?. Il film, diretto da Todd PhillipsTodd Phillips, ha già suscitato curiosità con il suo primo trailer, svelato durante il CinemaCon. Questa volta il celebre villain Arthur Fleck, interpretato da Joaquin PhoenixJoaquin Phoenix, si esibirà in una "follia a due", in coppia con la Harley Quinn interpretata da Lady Gaga. Ma come sarà questa versione del celebre personaggio DC? La cantautrice rivela alcuni importanti dettagli.

Lady Gaga Rivela il Suo Nuovo Approccio a Harley Quinn in "Joker: Folie à Deux"

In un'intervista con Access Hollywood, Lady GagaLady Gaga ha parlato della sua personale interpretazione di Harley Quinn, enfatizzando l'unicità del suo approccio a tale personaggio, al punto da definirla la "sua" versione di Harley Quinn.

Joker: Folie à Deux, il primo poster ufficiale

"La mia versione di Harley è autentica a questo film e a questo tipo di personaggi", ha detto la Lady Gaga. "Non ho mai fatto nulla di simile a quello che ho fatto in questo film, quindi sarà tutto completamente nuovo e davvero divertente." Con un tono entusiasta e determinato, Gaga ha lasciato intendere che il pubblico può aspettarsi una Harley Quinn diversa da qualsiasi altra vista finora sul grande schermo.

Un Musical Psicologico nel Cuore di Gotham

Una delle novità più intriganti di Joker: Folie à DeuxJoker: Folie à Deux è l'elemento musicale, che Phillips ha descritto come "essenziale". Questo richiamo alla musica non dovrebbe sorprendere, data la natura unica di Arthur Fleck.

Le sequenze di canto e danza, che si pensa facciano parte delle allucinazioni condivise tra Joker e Harley, saranno ispirate dai classici musical di Liza Minnelli, come "Cabaret" e "New York, New York". Anche se non è ancora confermato, si vocifera che Lady Gaga potrebbe contribuire alla colonna sonora con almeno una canzone originale.