Argylle, lo spy movie con Henry Cavill fa a pezzi un ingrediente di James Bond: 'È una cosa piuttosto stupida'

Argylle - La super spia, nuova spy story firmata dal regista Matthew Vaughn, non conterrà uno dei cliché chiave del genere, rivisitato abbondantemente dai film della saga di James Bond.

Seguendo la storia della solitaria scrittrice di gialli Elly Conway (Bryce Dallas Howard), Argylle - La super spia vede Henry Cavill assumere il ruolo dell'eroe immaginario dei libri di Conway, l'Agente Argylle. In realtà, la scrittrice si ritrova ben presto invischiata in un complotto di vere spie, dove gli agenti segreti raramente assomigliano agli eroi dalla mascella squadrata cesellati della sua immaginazione.

Parlando con Vanity Fair della sua nuova fatica, Matthew Vaughn ha spiegato il motivo che lo ha spinto a ribaltare i cliché, distruggendo in particolare l'idea che la spia è "il tizio che si fa notare":

"Come ho ammesso, sono colpevole di aver raccontato belle spie con capigliature folte e abiti dal taglio meraviglioso. In realtà, se sei una spia, è una cosa piuttosto stupida da fare. Sarai il ragazzo che verrà notato nella stanza. Una buona spia dovrebbe essere la persona che meno ti aspetti. Ed è di questo che parla il film. È come ha detto Roger Moore di James Bond: che tipo di spia entra in una stanza e tutti conoscono il suo nome e cosa gli piace bere? È ridicolo. Ci siamo divertiti a distruggere questi cliché".

Perché Matthew Vaughn è il regista giusto per sovvertire i cliché di James Bond

Sebbene la storia del cinema sia piena di iconici agenti dell'intelligence come Jason Bourne, Ethan Hunt e persino Gary "Eggsy" Unwin di Matthew Vaughn, con 25 pellicole all'attivo James Bond rimane la quintessenza della spia gentleman e il punto di riferimento del genere.

Tuttavia, se qualcuno è qualificato per provare a scardinare l'influenza bondiana, Matthew Vaughn sembra essere la scelta perfetta. Non solo il regista di Kingsman in passato è stato in cima alla lista delle scelte papabili per dirigere un'avventura di Bond, ma ha già dimostrato di essere capace di parodiare con successo molti dei cliché iconici del franchise.