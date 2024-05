Joker: Folie à Deux, Lady Gaga rivela il nuovo nome “molto diverso” di Harley Quinn nel prossimo sequel

Joker è stato un successo da 1 miliardo di dollari nel 2019, dimostrando che il Principe Clown del Crimine può funzionare anche senza un Batman con cui combattere. Mentre il film si è preso alcune libertà significative rispetto al materiale di partenza, Bruce Wayne - che potrebbe essere o meno il fratellastro di Arthur Fleck - ha comunque avuto un ruolo significativo.

Il sequel, Joker: Folie à Deux, uscirà nelle sale nel corso dell'anno. Descritto come un "musical jukebox", ci aspettiamo che l'azione si sposti nel manicomio di Arkham, con i riflettori puntati su Arthur e Harley Quinn... O forse dovremmo chiamarla Lee?

Joker: Folie à Deux sarà il "La La Land dei nostri tempi oscuri"? Le reazioni di disappunto dei fan sui socia

Il cambio di nome

Durante una recente intervista con E! News, Lady Gaga condivide il suo entusiasmo per il sequel e sembra confermare che è stato apportato un importante cambiamento al nome dell'iconica cattiva. "Sapete, è stata un'esperienza davvero bella", dice la cantante. "Ho trascorso un periodo creativo incredibile e mi sento sempre così fortunata quando riesco a essere creativa ogni giorno, tutto il giorno. In questo film c'è la musica, ci sono attori incredibili e un regista meraviglioso come Todd Phillips".

"Mi sono divertita moltissimo. La mia versione di Harley Quinn è 'Lee'", ha stuzzicato Gaga. "In molti modi, penso che questa sarà una Lee molto diversa per le persone e sono entusiasta che vedano la storia che volevamo raccontare".

Joker: Folie a Deux, un primo piano di Lady Gaga nei panni di Harley Quinn

Presumiamo che "Lee" sia un soprannome perché nel trailer sono state mostrate le scritte "JOKER & HARLEY". Naturalmente, potrebbe essere tutto nella testa di Arthur e, proprio come lui si è chiamato Joker, Lee potrebbe decidere di essere conosciuta come Harley Quinn.

"Sai, la mia versione di Harley è mia ed è molto autentica per questo film e per questi personaggi", ha dichiarato la vincitrice di un Oscar e di un Grammy Award in un'altra recente intervista. "Non ho mai fatto nulla di simile a questo film prima d'ora, quindi sarà tutto completamente nuovo e molto divertente".

Margot Robbie ha interpretato Harley Quinn nel DC Extended Universe e il capo dei DC Studios James Gunn ha lasciato intendere che la rivedremo nel ruolo. Joker: Folie à Deuxuscirà nelle sale il 4 ottobre 2024.