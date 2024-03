Dune - Parte Due esplode al box office italiano e sfiora i 4 milioni di euro

Anche il box office italiano celebra l'uscita di Dune - Parte Due come una manna dal cielo. 3,7 milioni di euro al debutto, 3 dei quali nel solo weekend, raccolti in 527 sale, proiettano il film nell'olimpo dei blockbuster alimentando la curiosità degli spettatori nei confronti della spettacolare saga sci-fi all-star diretta da Denis Villeneuve. A livello globale, il film sci-fi che prosegue la saga ideata di Frank Herbert ha già superato i 187,5 milioni. Scoprite la nostra recensione di Dune - Parte Due per approfondire la sofisticata e complicata visione di Villeneuve impegnato nella ricostruzione di un universo immenso.

La zona d'interesse: un'immagine di Sandra Hüller

Prosegue la corsa de La zona d'interesse di Jonathan Glazer, candidato agli Oscar 2024 in tre categorie tra cui miglior film e regia. La lucida disamina sull'origine del male che affronta la questione dei campi di concentramento e il tentativo di Rudolf Hoss, il comandante del campo di sterminio di Auschwitz, di creare un'oasi idilliaca a poca distanza dall'orrore, ha conquistato la critica e anche il pubblico sembra rispondere positivamente alla sfida. Altri 820.000 euro hanno portato il film a 1,8 milioni complessivi. Qui la nostra recensione de La zona d'interesse.

Terza posizione per Bob Marley - One Love, che incassa altri 678.000 euro approdando a un totale di 2,2 milioni. Kingsley Ben-Adir interpreta la leggenda del reggae, mentre Lashana Lynch veste i panni di sua moglie, Rita Marley. La pellicola, costata 70 milioni, si accinge a diventare un successo nonostante le critiche internazionali non siano esattamente entusiastiche. Scoprite la nostra recensione di Bob Marley - One Love.

Emma e il giaguaro nero: una foto dal set

Stabile al quarto posto la pellicola naturalistica di Gilles de Maistre Emma e il giaguaro nero, che incassa altri 495.000 euro portando l'incasso complessivo a 1,1 milioni. Come rivela la nostra recensione di Emma e il giaguaro nero, un'adolescente cresciuta in Amazzonie trasferitasi a New York con il padre dopo la morte della madre, viene a sapere che il giaguaro nero con cui era cresciuta ora rischia di essere catturato dai bracconieri come specie rara e parte per salvarlo.

Quinto posto per Past Lives, delicata pellicola rivelazione diretta dall'esordiente Celine Song. L'appassionante storia d'amore a distanza tra gli amici d'infanzia Nora (Greta Lee) e Hae Sung (Teo Yoo) candidata a due premi Oscar ha colpito il cuore del pubblico italiano, incassando altri 403.000 euro che la portano a 2,6 milioni complessivi. Toni sommessi e una scrittura elegante e piena di sentimento hanno contribuito al successo di un film anche senza la presenza di nomi famosi, come evidenzia la nostra recensione di Past Lives.