Dune: Parte 2, il terzo trailer italiano svela un importante cambiamento rispetto ai romanzi

La relazione tra Chani e Paul Atreydes al centro del terzo trailer italiano di Dune: Parte Due, che anticipa anche un sostanziale cambiamento rispetto al romanzo di Frank Herbert. Nei panni della futura coppia di potere destinata a governare l'universo, la relazione sentimentale tra i personaggi di Zendaya e Timothée Chalamet non solo viene espansa oltre le pagine del romanzo di Frank Herbert, ma prefigura anche una tragedia a venire.

Con un radicale cambiamento rispetto al materiale di partenza, nel trailer Chani dice due cose che potrebbero alterare per sempre il corso della saga, proiettando un ipotetico terzo film in un luogo che potrebbe discostarsi sostanzialmente dal libro in questione, Messia di Dune. Tra l'altro, solo poche settimane fa Denis Villeneuve ha rivelato a che punto è la scrittura del terzo film, che con tutta probabilità verrà realizzato.

Che cosa dice Chani nel trailer?

Nel trailer, Chani dice a Paul: "Non mi perderai mai finché rimarrai quello che sei". Più tardi, parla a un folto gruppo di Fremen dicendo: "Questa profezia spiega come ci schiavizzeranno".

Messi insieme, questi due frammenti di dialogo prefigurano l'idea che Paul non rimarrà quello che è, e ad un certo livello Chani ha ragione riguardo al fatto che la profezia a lungo termine non sarà positiva per i Fremen a lungo termine. Bene Gesserit ha diffuso la profezia su Arrakis generazioni fa, e Paul e sua madre la utilizzano come arma per radunare i Fremen. Nel romanzo, e probabilmente anche nel film, Paul sarà incerto se portare a termine questo percorso e all'epoca dei fatti del terzo libro della saga, I figli di Dune, Children of Dune, ritorna come Il Predicatore per criticare le decisioni che ha preso.

L'uscita italiana di Dune: Parte 2 è fissata per il 15 marzo 2024.