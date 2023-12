Dune: Denis Villeneuve rivela a che punto è la scrittura del terzo film

In attesa della data di uscita di Dune: Parte 2, il regista Denis Villeneuve sta già lavorando al sequel dell'amatissima saga.

In occasione di una conferenza stampa in Corea del Sud, Villeneuve ha rivelato infatti che ha quasi finito di scrivere la sceneggiatura di un terzo film su Dune. "Il sequel di Dune è attualmente in fase di scrittura. La sceneggiatura è quasi finita, ma non è finita. Ci vorrà un ancora po' di tempo", ha detto il regista.

Dune 3

Villeneuve ha detto che il terzo capitolo seguirà Paul Atreides mentre affronta "la fine del suo viaggio". Il regista di Arrival ha espresso da tempo il desiderio di trasformare Dune in una trilogia. "Se riuscissi a realizzare una trilogia, sarebbe un sogno", ha dichiarato l'estate scorsa alla rivista Empire.

Ma prima di annunciare il sequel, Villeneuve nutre grandi speranze per il secondo film "Per me questo film è molto meglio del primo. C'è qualcosa di più vivo in esso. C'è un rapporto con i personaggi. Stavo cercando di raggiungere un'intensità e una qualità di emozioni che non ho raggiunto con la prima parte e che ho raggiunto invece con la seconda. Non dico che il film sia perfetto, ma sono molto più soddisfatto di Dune: Parte due che del primo. Non vedo l'ora di condividerlo con i fan e gli spettatori", ha detto il regista.

In Dune 2 i protagonisti del primo capitolo tornano sul grande schermo al fianco di nuove star internazionali, tra queste: Timothée Chalamet, Zendaya Coleman, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Austin Butler, Florence Pugh e Dave Bautista.