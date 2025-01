Dune - Parte 2, Denis Villeneuve attacca gli Oscar per aver squalificato la colonna sonora di Hans Zimmer

Denis Villeneuve ha contestato furiosamente la decisione degli Academy Awards di rendere inammissibile la colonna sonora di Dune - Parte Due composta da Hans Zimmer.

Il regista ha commentato la squalifica del sequel dalla categoria Miglior colonna sonora originale dopo che l'Academy ha stabilito che il film conteneva troppe musiche tratte dalla prima parte dell'adattamento di Villeneuve del romanzo di Frank Herbert uscita nel 2021.

"Sono assolutamente contrario alla decisione dell'Academy di escludere Hans, francamente, perché ritengo che la sua colonna sonora sia una delle migliori dell'anno", ha dichiarato Villeneuve, secondo quanto riportato da SlashFilm. "Non uso spesso la parola genio, ma Hans lo è".

Hans Zimmer all'anteprima di Dune - Parte Due

Villeneuve ha quindi spiegato che la colonna sonora del sequel è "radicata nella Parte Uno, ovviamente, perché c'è una continuità", con i due film che rappresentano "un unico grande film tagliato a metà".

Dune: Parte 2, la colonna sonora di Hans Zimmer non potrà ottenere una nomination agli Oscar

"Non sono qui per lamentarmi", ha scherzato Villeneuve, aggiungendo: "La colonna sonora è davvero un tutt'uno con la Parte Uno". La decisione di escludere la candidatura del compositore tedesco due volte Premio Oscar era arrivata diversi mesi fa.

Nonostante questa esclusione, Zimmer è stato nominato per la migliore colonna sonora originale agli 82esimi Golden Globes, la cui cerimonia di premiazione si è svolta domenica scorsa. Nel 2022 aveva vinto l'Oscar per la migliore colonna sonora originale proprio per il primo Dune.