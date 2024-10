Dune: Parte 2, la colonna sonora di Hans Zimmer non potrà ottenere una nomination agli Oscar

La colonna sonora composta da Hans Zimmer per il film Dune: Parte 2 non rispetta le regole previste dall'Academy e non potrà quindi ottenere una nomination.

La colonna sonora del film Dune: Parte 2, composta da Hans Zimmer, non potrà conquistare a una nomination ai premi Oscar.

La musica creata per il film diretto da Denis Villeneuve non rispetta infatti le regole previste dall'Academy per la categoria.

Il motivo dell'esclusione di Dune: Parte 2

In base alle linee guida stilate dall'organizzazione, una colonna sonora di un sequel e franchise non può usare più del 20% dei temi pre-esistenti e di musica tratta dal lavoro compiuto per le precedenti colonne sonore della saga.

Hans Zimmer, tuttavia, ha utilizzato molti passaggi creati per Dune nel 2021, superando quindi la percentuale stabilita dall'Academy.

Dune - Parte Due potrà comunque rimanere in corsa per altri riconoscimenti prestigiosi come i Critics Choice Awards, Golden Globes, BAFTA e Grammy.

Zimmer, inoltre, potrebbe ottenere una nomination agli Oscar grazie al lavoro compiuto su Blitz, il lungometraggio diretto da Steve McQueen, con cui aveva già collaborato in occasione dei film Widows e 12 anni schiavo.

Il lavoro sulle musiche

L'artista aveva spiegato che per il film di Denis Villeneuve aveva ripreso il percorso iniziato con la prima parte della storia e i brani sono sempre stati scritti per espandere ed evolvere i suoi temi musicali e portarli a un epilogo naturale, "pianificato dalla prima parola all'ultima nota".

L'Academy, in passato, aveva impedito ad altre colonne sonora di ottenere una nomination per lo stesso motivo. Tra i casi più famosi ci sono quelli di Arrival, Drive, Black Swan, The Master e There Will Be Blood.