Dune: Part Two trascorrerà più tempo su mondi diversi, come Giedi Prime

La costumista di Dune: Part Two, Jacqueline West, ha rivelato alcuni dettagli sul sequel in lavorazione, anticipando che esplorerà mondi diversi, come il pianeta Harkonnen Giedi Prime. Il sequel di Dune proseguirà il viaggio di Paul Atreides (Timothée Chalamet) per diventare Muad'Dib, mentre trascorre più tempo con Chani (Zendaya) e la tribù dei Fremen.

Durante una masterclass al Doha Film Institute (tramite Deadline), Jacqueline West ha spiegato le differenze tra il primo e il secondo Dune, anticipando l'esplorazione di molti mondi introdotti brevemente nel primo film:

Dune: la Casa Atreides con la sua corte, Oscar Isaac, Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Jason Momoa,

"Nella seconda parte, ti immergi davvero nei diversi mondi di Dune. Vediamo com'è il mondo dell'imperatore. Andiamo sul suo pianeta. Trascorriamo molto tempo su Giedi Prime, il pianeta Harkonnen. Trascorriamo molto tempo nel mondo di Stellan Skarsgård (Vladimir Harkonnen). Anche Feyd-Rautha, brillantemente interpretato da Austin Butler, ne fa parte ed è fantastico. Tutti i mondi si espandono. Si trattava di creare tre mondi separati, dall'aspetto diverso e anche di rivisitare le Bene Gesserit, coi loro costumi che le fanno quasi sembrare mummie egizie. Penso che sia visivamente sbalorditivo, i set, la cinematografia e i concetti".

Che cosa sappiamo di Dune: Part Two?

Dune: Sharon Duncan-Brewster in una scena del film

Finora ben poco è stato svelato sul plot di Dune 2. Il sequel riunirà la maggior parte dei membri del cast originale insieme a nuovi arrivi. Oltre a Timothée Chalamet, Zendaya e Austin Butler, il film includerà anche Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Charlotte Rampling e Javier Bardem, che riprenderanno i rispettivi ruoli di Lady Jessica, Gurney Halleck, del barone Vladimir Harkonnen, Glossu Rabban, Thufir Hawat, Gaius Helen Moiham e Stilgar. Inoltre, Florence Pugh, Christopher Walken, Léa Seydoux e Souheila Yacoub si uniscono al sequel nei panni della Principessa Irulan, dell'Imperatore Shaddam IV, di Lady Margot e di Shishakli.

La sceneggiatura è stata scritta dal regista Denis Villeneuve con Jon Spaihts ed Eric Roth, che ha anche scritto il primo capitolo. Hans Zimmer torna a comporre le musiche del sequel, dopo aver vinto un Oscar per il suo lavoro nel primo capitolo nel 2022. Anche il direttore della fotografia Grieg Fraser, anche lui premiato con l'Oscar per Dune, è stato riconfermato per il sequel che conterrà più sequenze in IMAX.