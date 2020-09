Dune, Oscar Isaac: "Il film parla di persone convinte che quando è troppo è troppo"

Oscar Isaac, interprete del Duca Leto in Dune, ha sviscerato le tematiche ambientaliste e anti-capitaliste insite nell'adattamento firmato dal canadese Denis Villeneuve.

Oscar Isaac, fervente progressista attivo sul piano politico nel privato, non manca di sottolineare il sottotesto politico insito nel film che adatta il celebre classico della fantascienza di Frank Herbert:

"I temi anti-capitalisti e ambientalisti contenuti in Dune sono doppiamente rilevanti oggi. il film parla del destino delle persone e del modo diverso in cui le culture hanno dominato gli altri. Come reagisce una persona quando arriva al punto di rottura, quando è al limite, quando viene sfruttata e schiavizzata? Queste sono cose che vediamo al giorno d'oggi, basta guardarsi intorno."

Nel cast di Dune troviamo Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, David Dastmalchian, Chang Chen, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoa e Javier Bardem.

Ecco la sinossi di Dune: In un lontano futuro dell'umanità, il Duca Leto Atreydes accetta la guida del pericoloso pianeta deserto Arrakis, noto anche come Dune, unica fonte della sostanza più preziosa dell'universo, la spezia, una droga che estende la vita umana, dona livelli sovrumani di pensieri e rende possibile la manipolazione dello spazio.

L'uscita di Dune è fissata per il 18 dicembre. Pochi giorni fa è stato diffuso sul web il trailer leaked di Dune.