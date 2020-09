Dune: l'odissea nel deserto di Timothée Chalamet e le battaglie di Jason Momoa nelle nuove foto

Nuove foto di scena di Dune, diffuse da Empire, anticipano alcuni dei momenti chiave del film di Denis Villeneuve svelando l'odissea nel deserto di Timothée Chalamet e le abilità nel combattimento di Jason Momoa.

New look at Timothée Chalamet and Zendaya in DUNE. pic.twitter.com/KWr8miWCwe — ⊃∪∩⪽ (@DuneNews) August 31, 2020

La prima immagine, diffusa dall'account Twitter ufficiale di Dune, mostra Timothée Chalamet in azione nel ruolo di Paul Atreides che intraprende la sua personale odissea nel deserto con l'aiuto della misteriosa Chani, interpretata da Zendaya Coleman.

La seconda foto ci offre uno sguardo ravvicinato al Duca Leto (Oscar Isaac) e al maestro d'armi Gurney Halleck (Josh Brolin) con indosso le pesanti armature degli Atreides.

Nella terza foto vediamo il Duncan Idaho di Jason Momoa che mostra le sue abilità di spadaccino in un combattimento con i Sardaukar.

Parlando delle sequenze girate a Wadi Rum, valle nel deserto della Giordania, Timothée Chalamet ha dichiarato:

"Quella parte della Wadi Rum è una fonte di ispirazione, anche solo la collina sullo sfondo ti potrebbe catturare per ore. Quella è una delle parti più eccitanti del romanzo e del film. Avevamo dei bozzetti, quella per me è stata una grande lezione. In Chiamami col tuo nome o Beautiful Boy gli storyboards possono limitare la creatività perché mostrano un'angolazione precisa. Qui è stato l'opposto, nella sequenza in cui i vermi delle sabbie mi danno la caccia non avrei mai potuto immaginare il risultato finale."

L'uscita di Dune è fissata per il 18 dicembre. Pochi giorni fa è stato diffuso sul web il trailer leaked di Dune.