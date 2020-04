Dune: nuove foto ufficiali del film con Timothée Chalamet e Jason Momoa

Jason Momoa in una foto del film Dune, del 2020

Nuove foto ufficiali di Dune, atteso film di fantascienza diretto da Denis Villeneuve e distribuito dalla Warner Bros, sono arrivate a un giorno di distanza rispetto al primo scatto ufficiale che era stato diffuso nella giornata di ieri.

In attesa del trailer, la major ha reso noti i primi scatti ufficiali sulle pagine di Vanity Fair, dove potete trovare altri scatti, a cominciare da una foto che ritrae il giovane protagonista Timothée Chalamet nei panni di Paul Atreides. Il lungometraggio, basato sull'omonimo romanzo di Frank Herbert già portato al cinema nel 1984 e in televisione nel 2000, dovrebbe uscire nelle sale a dicembre.

Timothee Chalamet e Rebecca Ferguson in una delle prime immagini del film Dune

Dune: Denis Villeneuve con Javier Bardem sul set del film, nel 2020

Zendaya in una immagine del film Dune del 2020

Il progetto attuale di Dune è partito nel 2008 sotto l'egida della Paramount, con Peter Berg e Pierre Morel considerati come registi. Dopodiché i diritti sono passati alla Legendary Pictures, che produce insieme alla Warner Bros., e Denis Villeneuve ha firmato per la regia nel 2016. Il regista canadese, già autore dei fantascientifici Arrival e Blade Runner 2049, è anche autore della sceneggiatura insieme a Jon Spaihts e al premio Oscar Eric Roth. L'intenzione è di adattare il romanzo in due parti, incassi permettendo. Il film è stato girato principalmente in Ungheria e Giordania, con trasferte parziali in Austria e Norvegia. Tra i membri notevoli della troupe citiamo il direttore della fotografia Greig Fraser e il compositore Hans Zimmer, che per lavorare al progetto ha rinunciato alla colonna sonora di Tenet.

Protagonista del film è Timothée Chalamet nel ruolo di Paul Atreides, mentre i suoi genitori avranno le fattezze di Oscar Isaac e Rebecca Ferguson. Al fianco del giovane attore vedremo anche Zendaya Coleman, Jason Momoa e Josh Brolin, mentre i cattivi saranno Stellan Skarsgård, Dave Bautista e David Dastmalchian. Presenti nel cast anche Javier Bardem e Charlotte Rampling. Le riprese si sono svolte tra marzo e luglio 2019, con oltre un anno di post-produzione in vista di un'uscita attualmente fissata per il 18 dicembre nelle sale americane, dove il film sarà proiettato in 3D e IMAX.