Dune, Kyle MacLachlan: "Ne avrei fatto una serie tv come Il Trono di Spade"

Il protagonista del Dune di David Lynch, Kyle MacLachlan, avrebbe preferito che il nuovo adattamento del venisse realizzato sotto forma di serie tv, un po' come Game of Thrones.

Dune di Denis Villeneuve è sicuramente una delle pellicole più attese dei prossimi mesi, ma Kyle MacLachlan, star del film di Lynch basato sull'opera di Frank Herbert, è convinto che una serie tv in stile Il Trono di Spade sarebbe potuto essere l'approccio migliore per un nuovo adattamento.

Dune: Timothée Chalamet e Josh Brolin in una nuova foto

Parlando con il sito IndieWire, l'interprete di Paul Atreides nella discussa pellicola dell'84 spiega: "I miei sentimenti riguardo al nostro film si evolvono con il tempo. Lo vedo come questa gemma imperfetta. È sbalorditivo per così tanti versi" afferma l'attore.

"Cercare di ricreare quel tipo di storia è quasi impossibile. È incredibilmente densa, ed è un po' un castello di carte. Se lasci fuori questo o quell'elemento della storia, la sua struttura inizierà a barcollare, e l'effetto finale non sarà completo".

Per questo, un format seriale potrebbe essere più appropriato per raccontare questo tipo di storia, anche se Villeneuve ha già in cassaforte un secondo capitolo.

"Se fossi in loro insisterei per avere tre o più film, perché ha quel tipo di potenziale che può davvero dare grandi frutti. Nella mia immaginazione, ho sempre pensato che l'approccio migliore potesse essere qualcosa sul modello di Game of Thrones, dove hai più stagioni, o almeno una serie in 10 episodi, o 12. Potresti davvero andare dall'inizio alla fine".

E voi, che ne pensate? Dune si presta davvero meglio a un adattamento televisivo? O pensate che il grande schermo sia la scelta più adatta?