Dune: Josh Brolin condivide una foto che mostra la sua preparazione fisica per il film

Dune è entrato ufficialmente nella fase delle riprese alcuni giorni fa e JoshBrolin ha ora condiviso una foto in cui mostra i risultati della sua preparazione fisica. L'immagine è accompagnata da una citazione tratta proprio dal romanzo scritto da Frank Herbert e sono le parole pronunciate da Gurney Halleck, il suo personaggio, parlando dell'importanza della preparazione che ci rende pronti a combattere.

Ecco la foto:

Dune racconterà la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e dotato nato con un legame con un destino grandioso che va oltre la sua comprensione, che deve viaggiare con destinazione il pianeta più pericoloso in tutto l'universo per assicurare che la sua famiglia e il suo popolo abbiano un futuro. Delle forze malefiche, nel frattempo, danno il via a un conflitto per entrare in possesso della fornitura esclusiva della risora più preziosa - una merce in grado di sbloccare il più grande potenziale dell'umanità - ma solo quelli che possono superare le proprie paure potranno sopravvivere.

Denis Villeneuve è autore della sceneggiatura in collaborazione con Eric Roth e Jon Spaihts, basandosi sul romanzo scritto da Frank Herbert. Brian, il figlio dell'autore, ha accennato alla possibilità che il film sia già destinato ad avere un sequel, rivelando che lo script che aveva letto affronta circa la metà del materiale presente tra le pagine dell'opera originale; l'idea è stata poi confermata dal filmmaker.

Nel cast del film ci saranno Timothée Chalamet nella parte di Paul Atreides; Dave Bautista che sarà Glossu Rabban Harkonnen, il sadico nipote del Barone Vladimir Harkonnen; Oscar Isaac che sarà il duca Leto Atreides, il padre di Paul e marito di Lady Jessica, parte affidata a Rebecca Ferguson. Javier Bardem sarà poi Stilgar Ben Fifrawi, il leader di una tribù che aiuterà Paul nella sua lotta contro gli Harkonnen. La giovane Zendaya Coleman dovrebbe interpretare Chani, una guerriera Fremen nata ad Arrakis di cui si innamorerà Paul. La star di Aquaman, Jason Momoa, avrà il ruolo di Duncan Idaho, un abile guerriero leale alla famiglia Atreides. Josh Brolin, infine, dovrebbe essere Gurney Halleck, mentore del giovane protagonista; Stellan Skarsgard sarà il villain Vladimir Harkonnen, e Charlotte Rampling sarò la reverenda madre Helen Mohiam.