Dune, per Jason Momoa "sarà meglio di Aquaman e Il Trono di Spade"

Jason Momoa farà parte del cast del nuovo adattamento di Dune, film fantascientifico basato sul famoso romanzo di Frank Herbert, e pensa come molti altri che questa nuova versione firmata da Denis Villeneuve sarà un grande successo, meglio di Aquaman e Il Trono di Spade.

Jason Momoa in una foto del film Dune, del 2020

In una recente conferenza stampa riportata da Cinemablend, Jason Momoa ha rivelato che la sua esperienza di lavoro sul set di Dune è stata significativamente differente dai suoi progetti precedenti, come Aquaman e la serie HBO Il Trono di Spade:

"Non ho mai lavorato con un regista di questa portata. Denis è un genio del cinema, e in generale tutto il materiale d'azione che ho fatto non è arrivato da nessuna parte, nemmeno lontanamente vicino a Denis. Solo guardando alcune delle mosse che avrei fatto, e andando dietro alla macchina da presa e vedendo l'occhio di Greig, con Denis, non ho mai visto qualcosa di così bello in una scena di combattimento. Generalmente le cose che faccio non mi sembrano così belle. Quindi grazie, Denis"

Dune: Jason Momoa sulla scena del film che lo ha fatto "piangere dentro"

La dichiarazione di Jason Momoa aumenta ancora di più le aspettative dei fan, che già non vedono l'ora di vedere Dune, soprattutto dopo il rilascio del primo trailer ufficiale uscito la scorsa settimana. Rispetto al film del 1984 diretto da David Lynch, si spera che questo nuovo adattamento non sia un flop, ma dai primi contenuti e da quello che i membri del cast stanno dichiarando, Dune dovrebbe essere totalmente differente.

Il film di Denis Villeneuve dovrebbe arrivare il prossimo dicembre al cinema. Vi ricordiamo che nel cast di Dune ci saranno Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Zendaya, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Chen Chang, David Dastmalchian, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoa e Javier Bardem.