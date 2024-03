Dune: il gioco da tavolo ispirato anche ai film di Denis Villeneuve è in super offerta su Amazon

L'uscita al cinema di Dune - Parte Due ha riacceso l'interesse degli appassionati verso il lavoro di Frank Herbert. Che si tratti delle attuali trasposizioni cinematografiche di Dennis Villeneuve, o delle precedenti, il mondo costruito dallo scrittore statunitense continua imperterrito ad alimentare una fascinazione che trascende il tempo e lo spazio. Così risulta facile ritrovarsi a riflettere su quello che accade sul grande schermo, ritrovandosi a respirare tutti gli esotismi fantascientifici di una storia pregna di significati e simbolismi sui quali ci si potrebbe interrogare ancora oggi. Andando oltre l'interesse cross-generazionale nei confronti di questo universo, la fascinazione degli appassionati è capace di superare facilmente la dimensione filmica, prolungando l'interesse per Dune anche ai medium più ludici.

Proprio per via di tutte queste ragioni abbiamo deciso di segnalarvi che su Amazon, attualmente parlando, è possibile recuperare il gioco da tavolo tematico Dune: Un Gioco di Conquiste e Diplomazia, targato Asmodee, in offerta. Avete capito bene, sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, è possibile trovarlo a 25,89€, con uno sconto del 57% sul prezzo consigliato (59,99€). Se interessati all'acquisto, o anche ad avere solamente qualche informazione in più sull'articolo in questione, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Un gioco da tavolo per entrare nel mondo di Dune

In Dune: Un Gioco di Conquiste e Diplomazia dovrete controllare e guidare di una delle quattro grandi fazioni disponibili: gli Atreides, gli Harkonnen, i Fremen o l'Imperium. Il vostro obiettivo sarà quello di controllare la risorsa più preziosa di tutto l'universo: la spezia. Solo i più coraggiosi, determinati e affamati saranno in grado di conquistarla per sé. Cosa sareste disposti a fare e sacrificare pur di avere la meglio su tutti gli altri?

Nella scatola troverete: 1 tabellone, 1 regolamento, 6 schede fazione, 2 dischi della battaglia, 278 segnalini, 1 Dddo e 94 Carte.

Se anche voi siete appassionati di Dune e Dune - Parte Due, non lasciatevi scappare l'occasione di recuperare questo gioco da tavolo tematico su Amazon.