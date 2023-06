Dune: Denis Villeneuve ha già iniziato a lavorare alla Parte 3?

Dune: Parte 2 deve ancora uscire nelle sale, ma Denis Villeneuve sembra stia già lavorando al capitolo 3 della storia di Paul Atreides.

Il sito Deadline, condividendo la notizia del debutto online di un nuovo trailer del film in arrivo in autunno nelle sale, ha infatti accennato a un ulteriore sequel.

Una possibile continuazione della storia

Descrivendo Dune: Parte Due, il sito sostiene che sia il capitolo di mezzo della saga tratta dai romanzi di Frank L. Herbert. In passato Denis Villeneuve aveva parlato di un progetto composto da due film, ma lo sceneggiatore Jon Spaiths, intervistato da The Playlist, aveva raccontato: "Ci sono alcuni elementi allettanti che conducono al futuro e suggeriscono che potremmo non aver concluso in questo universo, nonostante il atto che la conclusione di Dune come romanzo, che sarà il finale del secondo film, sia una fine davvero soddisfacente".

Lo sceneggiatore aveva aggiunto: "Dune Messiah è il prossimo libro ed è uno dei tre libri che - con Dune, Dune Messiah e Children of Dune - copre la vita dei personaggi che incontriamo nel primo romanzo. Successivamente c'è un gigantesco salto temporale e la serie diventa più strana e più epica mentre va avanti. Ma Dune Messiah racconta una storia ambientata pochi anni dopo la fine di Dune".

Jon aveva così ammesso: "Sì, Denis Villeneuve ha parlato seriamente della possibilità di girare anche quel film come conclusione della trilogia".

Gli eventi raccontati nella Parte 2

Dune - Parte Due esplorerà il mitico viaggio di Paul Atreides che si unisce a Chani e ai Fremen sul sentiero della vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Di fronte alla scelta tra l'amore della sua vita e il destino dell'universo conosciuto, Paul intraprende una missione per impedire un terribile futuro che solo lui è in grado di prevedere.

Villeneuve torna nuovamente a lavorare con il team di filmmaker con cui ha realizzato il primo film, composto da Greig Fraser, direttore della fotografia vincitore di un Oscar, Patrice Vermette, scenografa premiata con l'Oscar, Joe Walker, montatore anche lui vincitore di un Premio Oscar, Paul Lambert, supervisore degli effetti visivi vincitore di un Oscar e Jacqueline West, costumista nominata all'Oscar. La colonna sonora è composta anche in questo secondo capitolo dal Premio Oscar Hans Zimmer.

Dune - Parte Due è stato girato a Budapest, Abu Dhabi, in Giordania e in Italia. Il film uscirà nelle sale italiane il 1 novembre 2023, distribuito da Warner Bros. Pictures.