Dune: Denis Villeneuve svela le differenze rispetto a Blade Runner 2049

Dirigere Blade Runner 2049 è stato un amore, ma per Denis Villeneuve Dune è qualcosa di profondamente diverso.

Dopo aver intrapreso l'impresa titanica di adattare Dune di Frank Herbert, il regista Denis Villeneuve è tornato a parlare del nuovo progetto svelando le differenze rispetto al precedente Blade Runner 2049.

Dune: la scena del Gom Jabbar

"Con Blade Runner 2049 e Dune, la pressione è stata differente. Nel caso di Blade Runner, dovevo essere rispettoso del capolavoro di Ridley Scott, è stato più un atto d'amore. Questa è un'esperienza totalmente diversa. Devo confrontarmi con la pressione dei sogni che facevo da adolescente. Ero un grande sognatore, l'adolescente che è in me è totalitario e devo compiacere le sue fantasie. Questa è stata la sfida maggiore" ha confessato Villeneuve a Indiewire.

Blade Runner 2049 ha incassato meno del previsto, ma ha ricevuto il plauso della critica e di molti registi (James Gunn la ha addirittura definito migliore dell'originale). Cosa accadrà con Dune?

Dune: sui social esplode l'entusiasmo per il Verme delle Sabbie nel trailer

"David Lynch ha realizzato un adattamento negli anni '80 che aveva molte qualità" ha ammesso Denis Villeneuve a Yahoo nel novembre 2017. "David Lynch è uno dei migliori registi viventi, ho il massimo rispetto per lui. Ma quando ho visto il suo adattamento sono rimasto impressionato, ma non era come avevo sognato perciò ho cercato di fare l'adattamento dei miei sogni."