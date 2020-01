Dune: Dave Bautista anticipa uno scontro con Jason Momoa?

Dave Bautista sarà al fianco di Jason Momoa in Dune, nuova pellicola di Denis Villeneuve, come conferma un nuovo tweet dell'ex Avengers che potrebbe anticipare uno scontro col collega.

Dave Bautista, tra gli interpreti dell'atteso Dune, avrebbe anticipato uno spettacolare scontro con Jason Momoa che dovrebbe animare il film. Bautista, noto per il suo ruolo in Guardiani della Galassia, sarà al fianco di Jason Momoa nel cast e i due potrebbero essere protagonisti di uno scontro spettacolare.

Dave Bautista e Jason Momoa sono stati entrambi protagonisti di cinecomic, sebbene dei due studi concorrenti Marvel e DC, e ora si ritrovano insieme in questa nuova pellicola di fantascienza, adattamento del romanzo Dune del 1965 di Frank Herbert. Dave Bautista, per ricordare a tutti i suoi fan di questo connubio, ha pubblicato una foto sua e del collega nei panni dei loro personaggi precedenti.

In Dune Dave Bautista interpreta Glossu Rabban, mentre Jason Momoa veste i panni di portray Duncan Idaho. Finora non è trapelato molto sul nuovo film di Denis Villeneuve, che torna dopo 3 anni dall'uscita di Blade Runner 2049, ma questo tweet di Dave Bautista potrebbe far pensare a imminenti notizie in arrivo su Dune. Vedremo se sarà così.

Ecco tutto ciò che sappiano finora sulla versione di Dunque di Denis Villeneuve. Il film racconterà la storia di Paul Atreides, un giovane intelligente e dotato, nato per un destino più grande di quanto possa riuscire a comprendere. A causa di ciò, dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell'universo per tenere al sicuro la propria famiglia e il proprio popolo. Quando, infatti, esploderà un conflitto per mano delle forze malvagie che hanno intenzione di sfruttare tutte le risorse del pianeta, solo coloro in grado di conquistare gli altri con la paura saranno in grado di sopravvivere.