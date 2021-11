Dune: ecco la conferma, le riprese della Parte 2 al via a luglio 2022

Finalmente il sequel di Dune non ha solo una conferma ufficiale da parte di Warner Bros., ma anche una data di inizio riprese: luglio 2022. La conferma arriva a The Film Stage da parte di un produttore del franchise diretto da Denis Villeneuve.

Dune: Zendaya e Timothee Chalamet in una scena

Dune: Part Two entrerà in lavorazione a luglio 2022, circa un anno prima dell'arrivo previsto al cinema. Un passo importante per il regista Denis Villeneuve che ha grandi progetti per il franchise.

Dune ha incassato 41 milioni di dollari nel suo weekend di apertura, stabilendo un record per la Warner Bros considerato anche che il film è stato distribuito contemporaneamente su HBO Max senza costi aggiuntivi. A partire dall'8 novembre, Dune ha incassato quasi 84 milioni a livello nazionale e 246.500.000 milioni a livello internazionale secondo BoxOfficeMojo.

Dune: Part Two ha una data di uscita ufficiale fissata per il 20 ottobre 2023, esclusivamente nei cinema. Denis Villeneuve tornerà come regista per tornare a raccontare le vicende contenute nella saga di Frank Herbert. La prima parte del primo libro termina con Paul e la madre Jessica Atreides che finalmente si collegano ai Fremen, lasciando ampio spazio al proseguimento della storia.

Qui trovate la nostra recensione di Dune. L'adattamento del classico di Frank Herbert, firmato da Denis Villeneuve, vede nel cast Timothee Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson e Josh Brolin. Denis Villeneuve ha dichiarato che non esiste un director's cut di Dune e l'unica versione del film è quella che è arrivata nei cinema e su HBO Max. Al momento, la sceneggiatura del sequel è ancora in lavorazione, ma a quanto pare il compositore Hans Zimmer avrebbe già realizzato circa 90 minuti di nuova musica per aiutare Villeneuve nella sua scrittura.