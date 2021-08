Dune, Chloé Zhao ha visto il film ed è rimasta "estasiata" ma anche preoccupata: ecco perché

La regista Chloé Zhao, in giuria a Venezia 78, ha già avuto modo di ammirare Dune di Denis Villeneuve sul grande schermo, e ne è rimasta estasiata, ma anche 'terrorizzata', ecco per quale motivo.

Tra i membri della giuria di Venezia 78, Chloé Zhao avrà modo di vedere ancora Dune sul grande schermo. Ma reduce da una prima visione del film di Denis Villeuve, Zhao ha affermato di essere rimasta folgorata dall'esperienza.

Dune: una scena dal trailer

La regista Premio Oscar che lo scorso anno proprio al Lido trionfava con il suo Nomadland ha rivelato di aver già assistito a uno screening dello sci-fi diretto da Villeneuve, e lo ha fatto in una cornice in cui il futuro del cinema stesso è stato discusso.

Nel numero di settembre del Sight & Sound Magazine, l'intervista alla Zhao si apre così: "Zhao sembra nella posizione giusta per commentare dove potrebbe dirigersi il medium del cinema in futuro. Non che abbia raggiunto una decisione definitiva al riguardo".

Seguono le parole della regista che ammette, in merito all'argomento delle sale cinematografiche: "Sono estremamente speranzosa ma anche terrorizzata. Quindi dipende dai giorni"

È qui dunque che entra in scena Dune, che Zhao sembra aver particolarmente apprezzato.

"Mi dà speranza il fatto che un filmmaker come Denis possa davvero incanalare la sua visione in un film che è così incredibile, così cinematografico".

Tant'è che aggiunge: "Sono semplicemente folgorata dall'esperienza che ho avuto in quella sala. Ma sono terrorizzata dall'idea che molte persone potrebbero non vivere la stessa esperienza che ho avuto io in una sala cinematografica, e di ciò che questo possa significare per il futuro".

Negli Stati Uniti e dove è attivo il servizio, Dune arriverà non solo al cinema, ma anche sulla piattaforma streaming HBO Max, come deciso lo scorso anno da Warner Bros. La mossa, altamente discussa finora, non è andata a genio a molti, incluso Villeneuve, che ha detto "Non c'è assolutamente amore per il cinema qui" e "Lo streaming può produrre grandi contenuti, ma non film della portata e delle dimensioni di Dune. La decisione di Warner Bros. significa che Dune non avrà l'opportunità di avere una genuina performance economica, e la pirateria ne trarrà vantaggio e vincerà. Warner Bros. potrebbe aver ucciso il franchise di Dune".

Dune arriverà il 16 settembre nelle sale italiane.