Dune 3, Robert Pattinson: "Ho vissuto sul set un'esperienza irripetibile"

Tra i nuovi arrivi nel cast di Dune 3 ci sarà anche Robert Pattinson e l'attore, intervistato dal magazine GQ, ha parlato dell'esperienza vissuta sul set.

Il regista Denis Villeneuve è attualmente impegnato nel completare l'ultimo capitolo della sua trilogia cinematografica tratta dall'opera letteraria scritta da Frank Herbert, in arrivo nelle sale cinematografiche a dicembre 2026.

L'esperienza unica vissuta sul set di Dune 3

Robert Pattinson dovrebbe interpretare in Dune: Part Three il ruolo di Scytale, il villain della storia. Per ora, tuttavia, l'attore e i produttori non hanno confermato i dettagli riguardanti il suo personaggio.

Waiting for the Barbarians: Robert Pattinson in una scena

La star ha però condiviso qualche dettaglio del lavoro sul set dichiarando: "Non si vivono mai queste cose in qualsiasi altra professione. Letteralmente, stavo vivendo cose che quasi nessuno nella storia ha mai vissuto, o vivrà mai, ed è davvero semplicemente incredibile".

Robert ha quindi aggiunto: "Essere nel deserto a girare Dune, è strano. Mi ricordo di aver girato una scena con Zendaya, la prima scena che abbiamo girato insieme nel deserto. E ho pensato: 'Oh! Siamo in Dune!'. E lei ha reagito: "Sì... Stiamo girando un film di Dune'. Ma sembrava realmente: 'Sembra di essere in un film di Dune'. Ed è stato realmente divertente".

Chi reciterà in Dune 3

Nel lungometraggio diretto dal regista canadese ci saranno nuovi personaggi, tra cui quelli affidati a Nakoa-Wolf Momoa e Ida Brooke che saranno Leto II e Ghanima Atreides, i figli gemelli di Paul e Chani.

La sceneggiatura è firmata da Jon Spaihts e nel cast torneranno, oltre al protagonista Timothée Chalamet nel ruolo di Paul Atreides, Zendaya nei panni di Chani, Florence Pugh che è la principessa Irulan, Josh Brolin nel ruolo di Gurney Halleck, Rebecca Ferguson che interpreta Lady Jessica, Anya Taylor-Joy che ha il ruolo di Alia Atreides, e Jason Momoa (che recentemente ha parlato dell'esperienza vissuta recitando insieme al figlio) nei panni di Duncan Idaho.