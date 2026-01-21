Dune 3, Jason Momoa terrorizzato dal recitare col figlio, ogni genitore comprenderà perché

Forse pochi sapranno che il figlio di Momoa è presente nel cast del terzo film del franchise diretto da Denis Villeneuve, ma l'attore non era propriamente a suo agio in quella situazione e ha spiegato il motivo

Nel corso della promozione del suo ultimo film, Fratelli demolitori, Jason Momoa ha avuto il tempo di affrontare una questione che gli stava particolarmente a cuore e che riguardava il suo impegno in Dune 3, in uscita il prossimo dicembre.

Il terzo film del franchise diretto da Denis Villeneuve vedrà Momoa tornare nel ruolo di Duncan Idaho, che aveva interpretato nel primo film del 2021, dopo che il personaggio non era apparso nel secondo film.

Il terzo capitolo vedrà la presenza del figlio di Momoa, Nakoa-Wolf Momoa, che si è unito al cast nel ruolo di Leto II Atreides. Quando all'attore è stato chiesto com'è stato lavorare con suo figlio, ha dato una risposta onesta che sicuramente colpirà chiunque sia un genitore.

Dune: Jason Momoa in una scena

Forse il figlio di Jason Momoa è tagliato per questo lavoro

Momoa ha definito l'esperienza "assolutamente terrificante", aggiungendo: "Sì, terrificante... perché è il mio bambino. Non volevo che diventasse un attore, e invece lui l'ha fatto di sua iniziativa. E ha davvero spaccato, è davvero bravo".

L'ex star di Aquaman ha tutta l'aria di essere un genitore preoccupato che ha a cuore il bene del proprio figlio. Tuttavia, Momoa non può negare che suo figlio possa essere tagliato per questo lavoro, ottenuto dopo un lungo processo.

Suo figlio era già un abile artista marziale e, dopo aver visto Momoa lavorare su Dune 3, ha chiesto di preparare un'audizione per un ruolo minore. Il giovane attore ha finito per ottenere un ruolo più importante del previsto, il che conferma l'affermazione di Momoa secondo cui suo figlio sarebbe molto bravo.

Dune - Parte 2: Timothée Chalamet in un frame

Cosa racconterà il prossimo capitolo di Dune?

Nella descrizione del romanzo si legge: "Messia di Dune continua la storia di Paul Atreides, meglio conosciuto e temuto come l'uomo battezzato Muad'Dib. Come imperatore dell'universo conosciuto, egli possiede più potere di quanto un singolo uomo sia mai stato destinato a esercitare.

"Venerato come un'icona religiosa dai fanatici Fremen, Paul deve affrontare l'inimicizia delle case politiche che ha soppiantato quando è salito al trono e una cospirazione condotta all'interno della sua stessa sfera di influenza. E anche se la Casa Atreides comincia a sgretolarsi intorno a lui a causa delle macchinazioni dei suoi nemici, la vera minaccia per Paul viene dalla sua amante, Chani, e dall'erede non ancora nato della dinastia della sua famiglia...".