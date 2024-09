Dune 3, Denis Villeneuve: "L'Alia Atreides di Anya Taylor-Joy avrà un ruolo molto importante nel film"

Dopo essere stata introdotta tramite premonizione in Dune - Parte due, Denis Villeneuve ha confermato che l'Alia Atreides di Anya Taylor-Joy tornerà per un ruolo molto più importante in Dune 3.

Il regista di Dune - Parte due, Denis Villeneuve, ha recentemente condiviso un aggiornamento positivo sui piani della Warner Bros. per un terzo film, confermando che la sceneggiatura di Messia di Dune è ufficialmente in lavorazione.

Anche se il regista non si è ancora impegnato completamente a dirigere il progetto, saremmo molto sorpresi se non tornasse a completare la sua opera su questa saga, che comunque non considera come una trilogia.

"Innanzitutto, è importante che la gente capisca che per me si trattava davvero di un dittico", dice Villeneuve dei primi due film durante un'intervista a Vanity Fair. "Si trattava davvero di una coppia di film che fungono da adattamento del primo libro. Quello è fatto ed è finito. Se farò un terzo film, che è in fase di scrittura, non sarà una trilogia. È strano dirlo, ma se ci torno è per fare qualcosa di diverso e con un'identità propria".

Denis Villeneuve: "Messia di Dune non sarà come una trilogia, ma sarà il mio ultimo film della saga"

Il personaggio di Alia Atreides

Villeneuve ha anche confermato che Anya Taylor-Joy avrà un ruolo molto più importante nei panni di Alia Atreides in Dune 3, dopo il suo breve cameo nell'ultimo capitolo della saga.

Dune - Parte 2: Timothée Chalamet in un frame

In Dune, apprendiamo che la madre di Paul Atreides, Lady Jessica, è incinta del figlio del defunto Duca Leto. Quando i Fremen accolgono i sopravvissuti al massacro degli Harkonnen, Jessica accetta di diventare la nuova Reverenda Madre della tribù (non le viene data una vera e propria scelta) e viene "persuasa" a bere l'Acqua della Vita (una sostanza blu estratta da un giovane sandworm).

Ciò conferisce a Jessica un'incredibile preveggenza e conoscenza delle generazioni precedenti, risvegliando allo stesso tempo capacità simili nella figlia non ancora nata, che inizia a comunicare con la madre e a influenzarne apparentemente le azioni.

Quando Paul ingerisce lo stesso liquido più avanti nel film, ha una visione di sua sorella Alia (Taylor-Joy), ormai cresciuta, in piedi vicino all'oceano su Arrakis. La donna dice al fratello che lo ama e che lo sta aspettando. Se avete letto il romanzo di Frank Herbert, saprete quanto Alia sia importante per la storia.