Dune 3: Anya Taylor-Joy tornerà nel sequel? Le parole dell'attrice

È stato confermato che il sequel basato sul Messia di Dune è in fase di sviluppo, ma ci vorranno alcuni anni prima che arrivi nelle sale. Nel frattempo, Anya Taylor-Joy, che ha fatto un cameo come Alia Atreides in Dune - Parte Due, ha parlato del suo potenziale ritorno nel sequel.

James Cameron elogia Dune 2 di Denis Villeneuve: "È puro cinema"

Anya Taylor-Joy ritorna nel sequel?

Dune - Parte Due ha apportato alcune modifiche ad Alia e il personaggio non è direttamente coinvolto negli eventi come nel romanzo originale di Frank Herbert. Tuttavia, Anya Taylor-Joy ha un cameo nei panni del personaggio in una sequenza di sogno futuristico che è stata raccontata dal direttore della fotografia Greig Fraser durante un'intervista con ComingSoon.

Dune: Parte 2, un poster del film

In seguito, Anya Taylor-Joy dovrebbe riprendere il suo ruolo in Dune 3. Ma quando le è stato chiesto un aggiornamento, l'attrice di La regina degli scacchi non sapeva molto sullo stato del film. Parlando con British GQ, ha detto: "Lo sapremo quando lo saprete, credo che siamo tutti molto fiduciosi". Ma si è anche mostrata entusiasta di tornare a interpretare un ruolo molto più significativo in Dune Messiah. "Sentite, ora sono pronta, ho fatto l'allenamento... Penso che sia necessario fare il film per essere pronti", ha continuato l'attrice.

Denis Villeneuve dovrebbe dirigere un adattamento di Nuclear War: A Scenario prima di tornare per Dune Messiah. Ci vorrà quindi un po' di tempo prima che Anya Taylor-Joy torni a vestire i panni di Alia Atreides, insieme al Paul Atreides di Timothée Chalamet e alla Chani di Zendaya.

La sinossi ufficiale di Dune 2 recita: "Questo sequel esplorerà il viaggio mitico di Paul Atreides che si unisce a Chani e ai Fremen mentre cerca vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Dovendo scegliere tra l'amore della sua vita e il destino dell'universo conosciuto, cercherà di impedire un futuro terribile che solo lui può prevedere". .