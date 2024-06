Dune - Parte due, Denis Villeneuve: "Deluso che nessun altro blockbuster abbia superato il mio film"

Il film con il maggior incasso del 2024 al momento rimane Dune - Parte due, nonostante sia stato distribuito al cinema a marzo. Ad oltre tre mesi dal suo arrivo al cinema, il film di Denis Villeneuve non è stato ancora superato al botteghino da un altro lungometraggio e questo dettaglio ha fornito uno spunto di riflessione al regista.

Ritirando l'Academy Icon ai Canadian Screen Awards, Villeneuve ha proposto il suo punto di vista:"Penso che abbiamo bisogno di film che siano esperienze cinematografiche, che abbraccino pienamente il potere del cinema, e non sto parlando solo di Dune 2. Naturalmente, mi riferisco a molti film" ha spiegato.

Pochi grandi film al cinema

Villeneuve ritiene che servano molti più grandi film per la sala:"Un film come Civil War è un forte esempio di film che ha sfruttato assolutamente il potere del cinema. Sono stato fortunato che Parte 2 abbia raggiunto il pubblico ma vorrei che accadesse più spesso, onestamente". Il regista ha dichiarato di essere addirittura deluso di essere ancora al primo posto con Dune - Parte due.

Timothée Chalamet e Zendaya in una scena di Dune - Parte due

"Spero che presto ci siano altri successi al box-office. Spero che, prima o poi, questo box-office estivo vada molto meglio" ha sottolineato. Canadese della regione del Québec, Villeneuve ha esortato il proprio Paese a difendere l'industria cinematografica, in un momento in cui la cultura è più importante che mai:"Non dobbiamo mai dare le cose per scontate. Il Canada deve continuare ad incoraggiare i propri artisti in tempi in cui persino la nozione di verità è messa in discussione".

In Dune - Parte due, seconda parte del dittico inaugurato un paio d'anni prima con la prima parte, il cast corale è composto da Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Charlotte Rampling e Javier Bardem, insieme ad Austin Butler, Christopher Walken, Florence Pugh e Léa Seydoux.