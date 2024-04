Denis Villeneuve e Legendary collaboreranno nello sviluppo del film tratto da Nuclear War: A scenario

Denis Villeneuve collaborerà nuovamente con Legendary Pictures in occasione del film tratto da Nuclear War: A Scenario, libro scritto da Annie Jacobson finalista al premio Pulitzer.

Il saggio è da poco entrato nella classifica dei bestseller del New York Times e il regista dovrebbe essere impegnato nello sviluppo del progetto, anche se non è ancora stato deciso se sarà impegnato anche alla regia o nella stesura della sceneggiatura o verrà coinvolto solo come produttore.

Cosa racconta Nuclear War

Tra le pagine di Nuclear War si spiega cosa potrebbe accadere sulla Terra nel caso in cui scoppiasse una guerra nucleare. Jacobsen ha delineato il possibile scenario basandosi su dozzine di interviste con militari e esperti civili che hanno costruito le armi e sono a conoscenza dei possibili piani per usarli, oltre a pensare a chi dovrebbe essere responsabile delle decisioni che devono essere prese.

Il coinvolgimento del regista

Denis Villeneuve ha recentemente collaborato con Legendary Entertainment in occasione di Dune - Parte Due e si occuperà della produzione insieme alla sua partner Tanya Lapointe.

Il film dovrebbe proporre un racconto sui pericoli legati alla situazione politica in un'epoca in cui molte nazioni sono in possesso delle armi nucleari.

Il secondo film tratto dai romanzi di Frank Herbert ha guadagno fino a questo momento 637 milioni di dollari.

Legendary, attualmente, ha presentato nelle sale Godzilla x Kong, diretto da Adam Wingard, progetto che ha debuttato a quota 251 milioni di dollari incassati in tutto il mondo.