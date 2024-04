Dune 3 in sviluppo, confermato il ritorno di Denis Villeneuve

Non c'è (Dune) 2 senza 3. Legendary ha confermato ufficialmente la produzione di Dune 3 di un nuovo lungometraggio ispirato alla saga di Frank Herbert che vedrà Denis Villeneuve ancora una volta dietro la macchina da presa. Doppia collaborazione tra il regista quebecchese e Legendary dopo l'annuncio dello sviluppo dell'adattamento del saggio di Annie Jacobsen Nuclear War: A Scenario.

Dune - Parte 2: Timothée Chalamet e Zendaya in una foto

Già nel 2021 Denis Villeneuve aveva dichiarato a EW che il suo obiettivo da sempre era quello di realizzare tre film su Dune. Dune - Parte Due ha completato l'adattamento del romanzo capostipite della saga di Frank Herbert, pubblicato nel 1965, ma lo scrittore ha ultimato cinque sequel prima della sua morte nel 1986 (suo figlio Brian Herbert e Kevin J. Anderson da allora hanno aggiunto al franchise molti altri libri). Il primo dei sequel di Herbert, Messia di Dune del 1969, è il materiale che Villeneuve vuole adattare per il suo terzo film.

"Ho sempre immaginato tre film", ha detto Villeneuve a EW. "Non è che voglia fare per forza un franchise, ma questo è Dune, e Dune è una storia enorme. Per onorarla, servono almeno tre film. Questo sarebbe il mio sogno. Seguire Paul Atreides e il suo arco narrativo completo sarebbe fantastico."

Dune - Parte Due, gli Harkonnen sono cannibali? Perché le donne di Feyd-Rautha mangiano le persone?

Di cosa parlerà Messia di Dune?

Dune - Parte 2: Florence Pugh in una scena del film

La storia di Messia di Dune si apre un paio d'anni dopo la fine di Dune, con Paul Atreydes ancora più potente di prima, ma minacciato da un'oscura cospirazione. La storia introduce nuove fazioni intergalattiche come i Tleilaxu, biologi avanzati che hanno sviluppato la tecnologia di clonazione e impiegano spie mutaforma chiamate Danzatori di Volti (Face Dancers).

Potrebbe anche essere la nostra occasione per vedere l'interpretazione di Villeneuve degli Spacing Guild Navigators, che usano il mix di spezie per pilotare astronavi su rotte interstellari al prezzo di una mutazione intensiva. Un Guild Navigator è apparso in Dune di David Lynch, ma la nuova saga non ne ha ancora mostrato traccia, sappiamo però che uno di loro gioca un ruolo importante negli eventi di Messia di Dune.

Il romanzo offre anche ruoli più consistenti per personaggi appena incontrati in Dune - Parte Due come Irulan (Florence Pugh) e la sorella di Paul, Alia (Anya Taylor-Joy). "Mi piacerebbe realizzare Messia di Dune anche solo per collaborare maggiormente con Anya e Florence", ha recentemente detto Villeneuve a EW. "Sono attrici così stimolanti. Mi emozionano e mi fanno venire la voglia di fare un altro film".