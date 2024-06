Dune: Betrayal, il gioco da tavolo in cui non sai mai di chi fidarti, è in sconto su Amazon

Su Amazon i fan del mondo creato da Frank Herbert possono attualmente trovare in sconto Dune: Betrayal; gioco da tavolo praticamente imperdibile per i fan e gli appassionati.

Il gigantesco mondo di Dune continua a coinvolgere persone e nuovi appassionati, regalando emozioni e un attaccamento che nel corso degli anni è stato riconfermato di volta in volta. Nell'ultimo periodo ci hanno pensato i film di Denis Villeneuve a riportare il grande pubblico su Arrakis, su quelle lande desertiche e aride ricche di mistero, leggenda e storie tutte da scoprire e definire. E se aveste la possibilità voi stessi di vivere in prima persona delle avventure nel mondo di Dune? Esitereste o vi lancereste in una parentesi del genere?

Se intenzionati ad andare oltre la dimensione cinematografica attuale e a quella cartacea, ci pensa Amazon mettendo in offerta il gioco da tavolo Dune: Betrayal. Targato Asmodee, potete attualmente trovarlo a 9,89€, con uno sconto del 67% sul prezzo consigliato indicato (29,99€). Se interessati al recupero, o ad avere qualche informazione aggiuntiva sul gioco in questione, non dovete fare altro che passare dal box che trovate qui sotto.

Un gioco da tavolo di Dune per i fan di tutte le generazioni

Nella scatola di Dune: Betrayal troverete: Il tabellone, il Regolamento con tutti i dettagli, le regole e le spiegazioni necessarie per la partita, 78 carte e 9 segnalini.

Nel corso di una partita a Dune: Betrayal dovrete muovervi nell'ombra di uno spionaggio tutto personale. Arrivando sul pianeta di Dune come spie segrete gli obiettivi principali da portare a termine saranno due: scoprire le identità degli avversari e tentare in tutti i modi di difendere i nobili che servite. Le informazioni, le mosse e i sotterfugi saranno fondamentali in funzione della vostra missione e del suo completamento nel miglior modo possibile. A chi affiderete la vostra fiducia? Chi tradirete? Sta tutto a voi.

Se fan del mondo di Dune, sfruttate lo sconto temporaneo su Amazon per recuperare un gioco da tavolo perfetto per organizzare pomeriggi memorabili in compagnia di amici e di appassionati tanto quanto voi.