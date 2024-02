Dune 2, Timothée Chalamet e Austin Butler insieme a Kyle MacLachlan e Sting alla premiere

Nel corso della premiere americana di Dune - Parte 2, i protagonisti Timothée Chalamet e Austin Butler hanno avuto modo di incontrare Kyle MacLachlan e Sting, che a loro volta avevano interpretato rispettivamente Paul Atreides e Feyd-Rautha nel cult di David Lynch.

Butler ha anche raccontato nel corso della sua ospitata al Tonight Show di Jimmy Fallon l'emozione avuta nell'incontrare la rockstar all'anteprima di New York: "È stato così surreale. Sono rimasto a bocca aperta", ha dichiarato l'attore, che ha poi aggiunto che Sting si è presentato ed è stato "davvero adorabile e semplicemente elegante".

Butler ha proseguito: "Mi ha detto che ha ancora il codino dell'originale e che lo laverà a secco per farmelo indossare". Fallon gli ha quindi chiesto come si è calato nel personaggio e l'attore ha spiegato che non aveva mai interpretato un cattivo prima d'ora e quindi non voleva giudicarlo solo per quello. "È stato necessario immaginare la sua infanzia", ha aggiunto Austin. "Ho immaginato come sarebbe stato crescere con il personaggio del Barone Harkonnen come padre".

In una precedente intervista con il Los Angeles Times, Butler ha spiegato le differenze con il suo metodo di interpretazione per Elvis:

"Con Elvis ho sicuramente approfondito il vivere in quel mondo per tre anni e quella è stata l'unica cosa a cui pensavo giorno e notte. Con Feyd sapevo che sarebbe stato poco salutare per la mia famiglia e per i miei amici" ha confessato Butler.

Su queste pagine potete leggere la recensione di Dune - Parte Due, che uscirà nelle sale italiane domani.