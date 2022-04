Dune 2: Josh Brolin e Javier Bardem sono entrati in "modalità dieta da panico" alla notizia del sequel

Nel cast di Dune 2 ci saranno anche Josh Brolin e Javier Bardem e i due attori, che sono anche amici, hanno avuto una divertente reazione alla notizia, che li ha obbligati a mettersi a dieta.

L'adattamento dei romanzi scritti da Frank Herbert verrà realizzato prossimamente e, nelle ultime settimane, si è inoltre parlato della possibilità che venga realizzato un terzo film per completare il racconto proposto nei romanzi.

In Dune l'attore Josh Brolin ha la parte di Gurney Halleck, che lavora per la famiglia Atreides ed è uno dei mentori di Paul. Javier Bardem, invece, è Stilgar, il leader dei Fremen che accoglie Paul e Lady Jessica dopo l'attacco compiuto contro la loro famiglia.

Brolin, intervistato da Collider, ha condiviso un divertente aneddoto riguardante il sequel e quanto accaduto durante la cerimonia degli Oscar 2022: "Io e Javier abbiamo attualmente un po' di pancia e abbiamo parlato con Denis Villeneuve. Non avevamo letto nulla e avevamo parlato con lui la settimana precedente".

Josh ha quindi proseguito: "Ci ha detto 'Voi combatterete tutto il tempo. E tu sei stato nel deserto con i Fremen e tutto il resto'. E siamo andati nel panico. Abbiamo guardato verso il basso e abbiamo visto questa piccola amica che abbiamo sull'addome".

L'attore ha quindi dichiarato divertito: "Eravamo entrambi in piena dieta, agli Oscar, anche se non si poteva assolutamente notare. Eravamo già in modalità dieta, in modalità dieta da panico".

Il primo film è stato realizzato nel 2019 e i due attori non sono quindi nella stessa forma fisica di tre anni fa, situazione che li obbligherà a prepararsi fisicamente per le riprese della seconda parte della storia.

Tra i nuovi arrivi nel cast ci sarà Florence Pugh nel ruolo della principessa Irulan, mentre Austin Butler sembra abbia ottenuto la parte di Feyd-Rautha.

Tra gli interpreti ci sono anche Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Zendaya, David Dastmalchian, Chang Chen, Jason Momoa e Charlotte Rampling. La sceneggiatura è firmata da Villeneuve, Jon Spaihts ed Eric Roth.