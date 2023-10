Dune 2, Austin Butler: 'Denis Villeneuve è uno dei più grandi autori viventi'

L'attore, candidato all'Oscar per Elvis, ha raccontato la sfida affrontata nel prendere parte al kolossal fantascientifico.

Nel corso di una recente intervista, Austin Butler ha raccontato la sfida che si è rivelata girare Dune: Parte Due e ha sottolineato come secondo il suo parere "Denis Villeneuve è uno dei più grandi autori viventi".

Butler ha parlato della sua interpretazione con Interview Magazine, rivelando: "Sono sempre nervoso. Sento sempre una pressione incredibile. La sentivo anche quando avevo 12 anni. Anche se il materiale non lo richiede, sento di dover fare del mio meglio. Questo pone un limite, e poi ho sempre paura di sbagliare qualcosa".

La sfida di Austin Butler

L'attore di Dune: Parte Due ha anche parlato di come la sfida di interpretare l'iconico cattivo lo abbia reso ansioso: "Con Dune è stato interessante perché ho incontrato Denis (Villeneuve), siamo andati molto d'accordo e abbiamo iniziato a parlare del personaggio. A quel punto non avevamo ancora una sceneggiatura, ma quando abbiamo iniziato a parlare di Feyd, la mia immaginazione ha iniziato a correre e ho iniziato a sentire il terrore della sfida. È questo che mi guida ora: quello che mi spaventa davvero".

Butler ha rivelato come la pressione di recitare in Elvis e di interpretare una delle figure più iconiche della storia lo abbia reso più sicuro delle sue capacità. "Poiché Elvis era terrificante, c'era molta pressione e mi chiedevo continuamente: 'Sono abbastanza? Sono in grado di portare a termine questo numero da funambolo?'. Questo ti spinge a concentrarti e a lavorare sodo", ha dichiarato. Leggete la nostra recensione di Elvis.

Austin Butler sull'accento di Elvis: "Voglio sbarazzarmene, ma probabilmente ho danneggiato le corde vocali"

"La cosa meravigliosa dell'accoglienza di quel film è stata rendermi conto che, anche se avevo quel terrore e mettevo in dubbio le mie capacità, se mi fossi impegnato a fondo, mi sarei messo in condizione di influenzare, si spera, alcune persone".