Austin Butler sull'accento di Elvis: "Voglio sbarazzarmene, ma probabilmente ho danneggiato le corde vocali"

Uno dei tratti più curiosi dell'Elvis interpretato da Austin Butler è proprio il suo particolarissimo accento e ora sembra proprio che l'attore stia facendo di tutto pur di sbarazzarsene da quando le riprese con Baz Luhrman sono terminate.

Elvis: un'immagine di Austin Butler

Durante una recente comparsa al Graham Norton Show di BBC One (tramite Variety), Austin Butler ha affrontato proprio questo argomento, rivelando che uno dei suoi attuali obiettivi è quello di eliminare l'accento di Elvis in funzione di tutti i suoi futuri ruoli: "Mi sto sbarazzando dell'accento, ma probabilmente ho danneggiato le mie corde vocali con tutto quel canto. Una canzone ha richiesto 40 riprese".

Elvis, Austin Butler su Lisa Marie Presley: "Eravamo molto intimi, la sua morte è stata devastante"

In moltissimi hanno notato che l'attore si è trascinato dietro questa particolare "parlata" anche in seguito alle riprese del film, comparendo ad eventi importanti e in alcune interviste. Durante il suo discorso per l'accettazione dei Golden Globes, ad esempio, il pubblico è impazzito nel sentirlo ancora parlare in quel modo. Bisogna comunque ricordare che la sua preparazione per Elvis è durata circa 3 anni in cui si è totalmente immerso in un personaggio che, a quanto pare, sta faticando a scrollarsi di dosso.