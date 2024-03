Drive-Away Dolls: il film solista di Ethan Coen da oggi nei cinema

Nei cinema dal 7 marzo distribuito da Universal Pictures Drive-Away Dolls, commedia dark e pazzerella diretta da Ethan Coen e co-firmata insieme alla moglie Tricia Cooke. La pellicola interpretata da Margaret Qualley, Pedro Pascal, Beanie Feldstein e Matt Damon è una dark comedy queer con venature thriller nello spirito del tipo humor nero che è il marchio di fabbrica dei fratelli Coen. Il film sarà nei cinema italiani esclusivamente in versione originale sottotitolata.

Drive Away Dolls: Geraldine Viswanathan, Margaret Qualley in un'immagine

Margaret Qualley e Geraldine Viswanathan interpretano due lesbiche le cui esistenze sgangherate le spingono a ripartire da capo per migliorare le loro vite amorose. "Molti film sulle lesbiche sono profondi, seri e spesso molto drammatici", ha detto Tricia Cooke nelle note di produzione diffuse da Focus Feature. "Per me era importante raccontare una storia con personaggi queer molto visibili, senza che la loro sessualità fosse il punto centrale del film. Volevamo che ci fosse molto sesso, ma sesso divertente, non sesso socialmente importante. Come si vede in un film di serie B, non in un film importante".

Di cosa parla Drive-Away Dolls

Dopo l'ennesima rottura con una ragazza Jamie (Margaret Qualley), spirito libero e disinibito, e la sua riservata amica Marian (Geraldine Viswanathan), che ha un disperato bisogno di rilassarsi, intraprendono un viaggio improvvisato a Tallahassee, ma la situazione va di male in peggio quando lungo la strada incontrano un gruppo di criminali inetti. Avendo deciso di noleggiare un'auto per la loro avventura, ne ricevono accidentalmente una destinata a "scopi nefasti" e entrano in possesso di una misteriosa valigetta, che è il catalizzatore del folle e demenziale noir.

"Jamie è il tipo di persona che, se hai bisogno che faccia X, Y e Z, è disponibile", ha detto Margaret Qualley parlando del suo personaggio. "Lei è assolutamente pronta, non importa quale sia la situazione. Jamie ha un rapporto positivo col sesso. È un po' come un cucciolo. È pronta ad amare e penso che sia piuttosto sincera, è una persona buona e dolce".