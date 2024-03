Drive-Away Dolls: speciale live Twitch con Damiano Panattoni e Roberto Recchioni oggi alle 15

L'appuntamento per i lettori di Movieplayer è alle 15:00 su Twitch per commentare l'arrivo in sala, esclusivamente in versione originale sottotitolata, di Drive-Away Dolls, scatenata dark comedy a sfondo omosessuale diretta da Ethan Coen che arriva nelle sale a partire da oggi distribuita da Universal Pictures e prodotta da Focus Features.

Drive Away Dolls: Geraldine Viswanathan, Margaret Qualley in un'immagine

Il nostro Damiano Panattoni commenterà la pellicola irriverente prodotta da Focus Features insieme ad un ospite d'eccezione, il fumettista e scrittore Roberto Recchioni. Naturalmente ci sarà l'occasione di commentare le performance del supercast riunito dal fratello Coen, composto da Margaret Qualley, Pedro Pascal, Beanie Feldstein e Matt Damon.

Di cosa parla Drive-away Dolls

Dopo l'ennesima rottura con una ragazza Jamie (Margaret Qualley), spirito libero e disinibito, e la sua riservata amica Marian (Geraldine Viswanathan), che ha un disperato bisogno di rilassarsi, intraprendono un viaggio improvvisato a Tallahassee, ma la situazione va di male in peggio quando lungo la strada incontrano un gruppo di criminali inetti. Avendo deciso di noleggiare un'auto per la loro avventura, ne ricevono accidentalmente una destinata a "scopi nefasti" e entrano in possesso di una misteriosa valigetta, che è il catalizzatore del folle e demenziale noir.

"Jamie è il tipo di persona che, se hai bisogno che faccia X, Y e Z, è disponibile", ha detto Margaret Qualley parlando del suo personaggio. "Lei è assolutamente pronta, non importa quale sia la situazione. Jamie ha un rapporto positivo col sesso. È un po' come un cucciolo. È pronta ad amare e penso che sia piuttosto sincera, è una persona buona e dolce".