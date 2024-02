Drive-Away Dolls, Ethan Coen commenta il cameo di Miley Cyrus, alle prese sul set con dei 'peni finti'

Nel film Drive-Away Dolls diretto da Ethan Coen c'è anche un cameo di Miley Cyrus ispirato a una donna realmente esistitta.

Il regista ha ora parlato del coinvolgimento nel film della star della musica, alle prese sullo schermo con dei peni finti.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete anticipazioni sul lungometraggio.

Il cameo della star della musica

In Drive-Away Dolls Miley Cyrus ha la parte di Tiffany Plastercaster, personaggio ispirato a Cynthia Plaster Caster, che realizza delle copie in gesso dei peni di alcune persone famose.

Ethan Coen, intervistato da TheWrap, ha ora spiegato: "Miley è così divertente. Esattamente come potresti immaginare. Una vera professionista. Quella è inoltre una cosa che fa, ama gli elementi hippie retro e la questione degli stampi fallici. Miley ama i suoi peni".

Tricia Cooke, co-autrice e montatrice del film con star Margaret Qualley e Geraldine Viswanathan, ha aggiunto: "Miley apprezza realmente i suoi falli. A quanto pare ha un'intera stanza dedicata ai peni".

Cyrus, inoltre, conosceva già la persona alla base del suo personaggio: "Le stavo raccontando di Cynthia Plaster Caster: 'Non so se la conosci. Il tuo personaggio è ispirato a Cynthia'. Lei mi ha risposto: 'Ho pensato fosse quello il motivo per cui mi avete chiamata'. C'è un grande affetto per Cynthia Plaster Caster. Miley è inoltre disposta a fare tutto, qualsiasi cosa tu le chieda di fare. Volevamo realizzare questa inquadratura dal basso in cui in un certo senso ci spingevamo dentro di lei e abbiamo detto: 'Ti dispiace se andiamo lì in basso?'. Ha risposto: 'Ho fatto molto di peggio".

Coen ha proseguito: "A 29 anni è, e lo dico nel senso più positivo, come un'anziana esperta in show business. Ha risposto: 'Sì, qualsiasi cosa, tesoro. Tutto ciò di cui hai bisogno".