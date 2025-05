Dragon Trainer: il video del dietro le quinte mostra Gerard Butler in azione nel ruolo di Stoick

Tra poche settimane arriverà nelle sale di tutto il mondo il film live-action di Dragon Trainer e nel trailer ci sarà anche Gerard Butler, ecco un video che lo mostra in azione sul set.

Il film live-action di Dragon Trainer sta per arrivare nelle sale di tutto il mondo e, in attesa del 13 giugno, un nuovo video dedicato alla realizzazione del film permette di vedere Gerard Butler al suo ritorno nel mondo di Berk.

L'interprete di Stoick interviene nel filmato per condividere il proprio entusiasmo nei confronti del progetto.

Il video del backstage

Gerard Butler ha infatti dato voce a Stoick nella trilogia animata ed è ora tornato a portare in vita il personaggio nella versione live-action di Dragon Trainer.

Nel video pubblicato online il regista Dean DeBlois spiega perché ha deciso di occuparsi del ritorno delle storie ideate da Cressida Cowell nelle sale cinematografiche.

L'isola di Berk, come rivelano le immagini, è stata creata sul set dando vita a scenografie spettacolari, come quelle dell'arena che hanno entusiasmato Nico Parker, interprete di Astrid.

Butler ha inoltre spiegato la sua gioia nel potersi realmente immergere nel mondo di Dragon Trainer, vivendo i costumi, ammirando tutti gli oggetti di scena e lasciandosi trascinare dall'energia esistente sul set. Mason Thames, che ha la parte di Hiccup, ha quindi ammesso che sembrava davvero una città dove le persone vivevano e trascorrevano le loro giornate.

I membri del cast hanno quindi ribadito che il film è stato realizzato con grande amore e rispetto nei confronti della saga e dei personaggi che molte generazioni di lettori e spettatori conoscono e apprezzano.

Cosa racconterà il film

Il film si basa sull'omonimo libro del 2003 scritto da Cressida Cowell e racconterà nuovamente sul grande schermo la storia di Hiccup, giovane e goffo vichingo del villaggio di Berk che fatica a impressionare i suoi compaesani cacciatori di draghi e il padre Stoick l'Immenso. La situazione peggiore quando stringe amicizia con un drago simpatico e amichevole, che decide di chiamare Sdentato.

Nella versione animata della storia i due devono poi unire le forze in una lotta contro un gigantesco drago malvagio noto come Morte Rossa.

Il cast comprende Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler, Nick Frost, Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James, Harry Trevaldwyn e Ruth Codd.