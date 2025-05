Dragon Trainer: il video dell'adorabile secchiello dei popcorn di Sdentato conquista i fan

I fan di Dragon Trainer stanno attendendo l'arrivo nelle sale del film live-action e online è stato ora svelato lo spettacolare secchiello per i popcorn che sarà messo in vendita negli Stati Uniti.

La catena Regal ha infatti pubblicato un breve video che mostra l'oggetto da collezione che ritrae il simpatico Sdentato.

Un oggetto da collezione

Il video del popcorn bucket di Dragon Trainer ricorda che il personaggio 'è leale, leggendario' e terrà i vostri popcorn, prima di aggiungere che il secchiello ispirato a Sdentato è un oggetto di cui non sapevate di avere bisogno.

Il filmato mostra così che i fan potranno mettere al sicuro i propri popcorn nella bocca dell'adorabile drago al centro della trama.

La nuova versione della storia in arrivo nelle sale si basa sull'omonimo libro del 2003 scritto da Cressida Cowell.

Dragon Trainer racconterà nuovamente sul grande schermo la storia di Hiccup, giovane e goffo vichingo del villaggio di Berk che fatica a impressionare i suoi compaesani cacciatori di draghi e il padre Stoick l'Immenso. La situazione peggiore quando stringe amicizia con un drago simpatico e amichevole, che decide di chiamare Sdentato.

Nella versione animata della storia i due devono poi unire le forze in una lotta contro un gigantesco drago malvagio noto come Morte Rossa.

I realizzatori del film

Per produrre la versione live action del progetto animato della DreamWorks, Universal Pictures ha scelto un cast che include Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler, Nick Frost, Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James, Harry Trevaldwyn e Ruth Codd.

Dean DeBlois, che ha scritto e diretto Lilo & Stitch e la trilogia animata di Dragon Trainer insieme a Chris Sanders, dirige il remake che è stato descritto come un "adattamento in stile Re Leone" dopo le prime proiezioni di prova.