Dragon Trainer, prime reazioni entusiastiche al CinemaCon: "Visivamente sbalorditivo, magnifica rivisitazione"

Il remake live action del celebre film d'animazione avrebbe fatto impazzire i pochi fortunati che lo hanno potuto visionare in un'anteprima esclusiva al CinemaCon di Las Vegas.

Il remake live-action di Dragon Trainer è stato mostrato in un'esclusiva anteprima ai membri della stampa e agli esercenti cinematografici presenti al CinemaCon di Las Vegas e le prime reazioni non si sono fatte attendere. In molti hanno sentito il bisogno di esprimere il proprio entusiasmo nei confronti della pellicola che rilancia il franchise Universal/DreamWorks Pictures definendola "uno dei migliori remake live-actiom di sempre".

La versione mostrata al CinemaCon sarebbe ancora incompiuta, ma ciò che è stato visto è stato sufficiente per entusiasmare i pochi fortunati spettatori che hanno applaudito calorosamente ai titoli di coda. Anche la scena in cui Hiccup cavalca per la prima volta il drago Sdentato è stata accolta con applausi a metà proiezione.

Mason Thames e Nico Parker nei panni di Hiccup e Astrid

Entusiasmo travolgente nelle prime reazioni

"Dragon Trainer è spettacolare", ha scritto il giornalista Scott Menzel su X. "Una rivisitazione visivamente sbalorditiva ed emotivamente coinvolgente del classico animato. Il regista Dean DeBlois ricrea la magia dell'originale con tanta azione, umorismo e cuore. Mason Thames nel ruolo di Hiccup è la definizione di casting perfetto, così come la maggior parte di questo cast... è un film da vedere assolutamente sul grande schermo e ci ricorda perché il pubblico ama andare al cinema. Sarà un successo enorme".

Il produttore e conduttore di The Movie Podcast Daniel Baptista ha definito il film "una splendida rivisitazione di uno dei film d'animazione più amati di tutti i tempi. Pieno di cuore, prende tutto ciò che ha reso l'originale così speciale e si libra verso nuove vette con effetti visivi mozzafiato e una storia spettacolare per un'intera nuova generazione".

La critica cinematografica Tessa Smith ha scritto che il remake live-action "possiede tutto il fascino dell'originale, migliorato perfino, il che non lo credevo possibile. Il cast è incredibile e i draghi adorabili. Ho perso il conto di quante volte ho pianto. Questo è un prodotto davvero fantastico".

Il reporter di Gizmodo Germain Lussier ha scritto su X: "Il film live-action cattura la magia dell'originale in quasi tutto. Ci sono tutti i grandi momenti, tutto il cuore e l'eccitazione. Interpretazioni meravigliose a tutto tondo. La mia unica lamentela è che le novità, sebbene buone e sottili, non elevano mai abbastanza le cose".

"Dragon Trainer potrebbe essere una delle animazioni più vicine al live-action che abbia mai visto", ha aggiunto il membro della stampa Emmanuel Gomez. "Un cast perfetto con un grande equilibrio nei design dei draghi che non ti distraggono dal film. La colonna sonora è incredibile. Non vorrete perdervelo! Voglio un drago!"

Scritto e diretto da Dean DeBlois, già autore delle pellicole che compongono il fortunato franchise animato, Dragon Trainer uscirà nei cinema italiani il 13 giugno.