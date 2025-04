Dragon Trainer 2, svelata l'uscita del sequel del reboot live action

L'adattamento live-action del successo di DreamWorks Animation, Dragon Trainer, non è ancora uscito (arriverà nelle sale il 13 giugno), ma lo studio ne è così entusiasta che ha dato il via libera a un sequel, annunciando già una data.

Il mondo di Dragon Trainer sta per espandersi ulteriormente: non è ancora uscito il primo capitolo della saga che è stato già annunciato il sequel live-action per l'11 giugno 2027, come svelato durante la presentazione degli Universal al CinemaCon.

Il live-action di Dragon Trainer 2 arriva nel 2027

Il regista, sceneggiatore e produttore Dean DeBlois, già responsabile del successo globale della trilogia animata - che ha incassato complessivamente 1,65 miliardi di dollari e raccolto quattro nomination agli Oscar - si prepara a tornare alla ribalta con questa nuova impresa cinematografica. Nonostante il film live-action originale sia in uscita nelle sale il 13 giugno, lo studio Universal è così entusiasta del progetto da aver già dato il via libera al seguito.

Durante l'evento del CinemaCon, DeBlois ha fatto da tramite a una presentazione in cui è stato annunciato in modo teatrale il sequel, mentre l'orchestra di 43 elementi degli Universal, diretta da Ricky Minor, eseguiva brani di musica scozzese tratte dalla colonna sonora dell'ultimo film.

L'annuncio non solo conferma la data di uscita per il 2027, ma riafferma anche l'impegno dello studio nel rendere omaggio all'eredità della saga, ampliando l'universo narrativo in chiave live-action. DeBlois ha voluto sottolineare l'importanza di questo progetto dicendo: "È un'opportunità per espandere il mondo dei draghi in modi che non abbiamo mai osato immaginare."

Con il successo della trilogia animata ancora fresco nella memoria degli appassionati, questo nuovo capitolo si preannuncia come una celebrazione del coraggio, della fantasia e della resilienza, elementi che hanno sempre contraddistinto l'essenza di Dragon Trainer.