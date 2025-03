Dragon Trainer: il design di Sdentato e degli altri draghi nei character poster

Universal Pictures ha pubblicato sei nuovi poster dei personaggi di Dragon Trainer che svelano in dettaglio il look dei draghi: per l'esattezza si tratta di Furia Notturna, Uncinato Mortale, Incubo Orrendo, Orribilante Bizzippo, Gronckio Raccapricciante e Terrore Terribile.

L'approccio per dare vita a queste amate creature fantasy è sicuramente unico: pur essendo fotorealistiche, hanno anche mantenuto gli stessi design da cartone animato che abbiamo visto per la prima volta sullo schermo nell'originale animato del 2010.

Dall'animazione al live action

Mason Thames in abiti vichinghi e scudo

Lo stesso regista, Dean DeBlois, ha svelato di aver realizzato un remake del suo film di animazione DreamWorks uscito nel 2010 inquadratura per inquadratura. Come ha spiegato a Comicbokmmovie: "Ho lentamente conquistato le persone col mio progetto. ci saranno sempre spettatori che diranno 'Lo boicotterò!' Beh, possono guardare il film d'animazione".

Il regista ha proseguito: "Lo stiamo realizzando con molto amore e molto rispetto per ciò che sono i film animati, non per sostituirli. C'è spazio per espanderlo e arricchirlo grazie alle performance degli attori in carne ed ossa".

Mason Thames e Nico Parker in una scena

La sinossi

Sull'isola impervia di Berk, dove vichinghi e draghi sono nemici giurati da generazioni, Hiccup (Mason Thames) si distingue. Figlio fantasioso, ma trascurato del capo Stoick the Vast (Gerard Butler), Hiccup sfida secoli di tradizione quando fa amicizia con Sdentato, un temuto drago Furia Notturna.

Il loro improbabile legame rivela la vera natura dei draghi, sfidando le radici stesse della società vichinga. Con la feroce e ambiziosa Astrid (Nico Parker) e l'eccentrico fabbro del villaggio Gobber (Nick Frost) al suo fianco, Hiccup affronta un mondo lacerato dalla paura e dall'incomprensione per cambiare le cose una volta per tutte.

L'uscita italiana di Dragon Trainer è fissata per il 13 Giugno.