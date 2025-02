Dragon Trainer: l'epico volo di Sdentato nello spot del Super Bowl anticipa l'arrivo di un nuovo trailer

Sorpresa per i fan di Dragon Trainer. Non solo il Super Bowl gli ha regalato un gustoso spot con nuove sequenze che mostrano l'epico volo di Sdentato, ma questo anticipa l'arrivo del primo full trailer, la cui uscita è prevista per mercoledì 12 febbraio.

Nel frattempo, il promo ci permette di fare ritorno ora nell'aspra isola di Berk, dove vichinghi e draghi sono stati acerrimi nemici per generazioni, ma Hiccup (Mason Thames) è diverso. Figlio creativo, ma trascurato del capo Stoick l'Immenso (Gerard Butler, che riprende il suo ruolo dopo aver doppiato la serie animata), sfida secoli di tradizione quando fa amicizia con Sdentato, un temuto drago della Furia Notturna. Il loro improbabile legame rivela la vera natura dei draghi, mettendo in discussione le fondamenta stesse della società vichinga.

"Sono il primo vichingo che non ucciderebbe un drago" esclama Hiccup nel promo.

Con la feroce e ambiziosa Astrid (Nico Parker) e l'eccentrico fabbro del villaggio Gobber (Nick Frost) al suo fianco, Hiccup affronta un mondo lacerato dalla paura e dalle incomprensioni. Mentre un'antica minaccia emerge, mettendo in pericolo sia i vichinghi che i draghi, il legame tra Hiccup e Sdentato diventa la chiave per forgiare un nuovo futuro.

Un drago per amico

I protagonisti di Dragon Trainer

Dopo l'enorme successo del franchise animato Dragon Trainer, Universal ha deciso di seguire le orme di Disney realizzandone una versione live-action che ha affidato a Dean DeBlois, già regista delle tre pellicole animate ispirare alla serie di romanzi per ragazzi di Cressida Cowell. Le pellicole targate DreamWorks hanno incassato guadagnato complessivamente oltre 1,6 miliardi di dollari al botteghino mondiale, oltre ad aver ottenuto quattro nomination agli Oscar.

Il cast del remake di Dragon Trainer comprende anche Nico Parker nei panni di Astrid, Nick Frost nel ruolo del fabbro Gobber, Julian Dennison, Bronwyn James, Harry Trevaldwyn, Ruth Codd, Peter Serafinowicz e Murray McArthur. Gerard Butler riprende il ruolo del leader del villaggio Stoick, che aveva doppiato nella serie animata. Il film, che è stato girato con camere IMAX, è prodotto da Marc Platt e arriverà nei cinema a giugno.