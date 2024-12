Dragon Trainer: ecco Astrid e Hiccup in una nuova foto del remake in live-action

I due protagonisti in una nuova immagine del remake in live-action dell'amato film d'animazione della DreamWorks.

L'attesissimo remake live-action di Dragon Trainer ha svelato una nuova immagine che ritrae Hiccup (Mason Thames) e Astrid (Nico Parker) in quella che sembra essere una tesa battaglia.

Diretto da Dean DeBlois, che era già stato dietro la macchina da presa della trilogia animata originale basata sul romanzo di Cressida Cowell, il film fantasy reimmagina l'amato classico DreamWorks del 2010 con un cast all-star, tra cui Gerard Butler che riprende il suo ruolo di Stoick l'Immenso.

Il film, la cui uscita è prevista per il 13 giugno 2025, rappresenta la prima avventura della DreamWorks Animation nella produzione di film in live-action, un percorso che la Disney ha già sperimentato nel corso degli anni '90 e che in questi ultimi anni sta ottenendo un successo senza precedenti.

Dragon Trainer: Mason Thames e Nico Parker in un'immagine dal live-action

Dragon Trainer, aspettiamoci un adattamento molto fedele

Nella nuova immagine, vediamo Hiccup e Astrid che giacciono fianco a fianco mentre guardano da sotto una polverosa tavolozza di legno in un misto di paura e curiosità. Vestiti in abiti vichinghi per quella che sembra essere una tesa lezione di lotta contro i draghi, Hiccup impugna uno scudo di legno mentre Astrid impugna un'ascia pronta per la battaglia.

Dragon Trainer, è polemica sul casting di Astrid, la risposta del regista: "Non è un film storico"

Questo momento suggerisce un adattamento fedele ma rinvigorito del film d'animazione, mentre un Hiccup quindicenne lotta con ciò che ci si aspetta da lui come vichingo spietato prima di trovarsi di nuovo faccia a faccia con Sdentato.

La nuova immagine mette in evidenza i primi passi della relazione tra Hiccup e Astrid, due figure centrali il cui rapporto in evoluzione - da adolescenti in crisi a partner nel cielo, fino alla storia d'amore - è al centro del franchise. L'intesa tra Mason Thames (Black Phone) e Nico Parker (The Last of Us) brilla attraverso la grinta dell'arena, mentre si preparano a incontrare un'altra creatura sputafuoco nella guerra in corso a Berk contro i draghi. Su queste pagine potete recuperare il trailer di Dragon Trainer.