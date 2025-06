Dragon Trainer: la clip esclusiva del reboot live-action, al cinema dal 13 giugno

Arriverà al cinema il 13 giugno una delle pellicole più hot del momento. Co-scritto e diretto da Dean DeBlois, regista della saga animata, il reboot live-action di Dragon Trainer tornerà a intrattenere il pubblico con le avventure dell'insicuro vichingo Hiccup (Mason Thames) e del suo amico drago Sdentato. La relazione tra i due simpatici viene anticipata in una clip esclusiva svelata quest'oggi da Movieplayer.it in cui Hiccup distrae Sdentato col cibo mentre applica una protesi che sostituisca la mezza parte di coda mancante per permettergli di volare come tutti gli altri draghi.

Ispirato alla serie di libri fantasy di Cressida Cowell, il franchise d'animazione DreamWorks Dragon Trainer ha conquistato il pubblico globale, ottenendo quattro candidature agli Oscar e incassando oltre 1,6 miliardi di dollari al box office mondiale.

Per la scelta del cast, il regista originale Dean DeBlois ha scommesso sul giovane Mason Thames, affidandogli il ruolo di Hiccup, mentre Gerard Butler torna a interpretare il ruolo ricoperto nella saga animata, quello del padre di Hiccup, il capo del villaggio Stoick l'Immenso. Ha suscitato polemiche la scelta del casting di Astrid, ruolo andato all'attrice nera Nico Parker. Con lei anche Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James, Harry Trevaldwyn, Ruth Codd, il candidato al BAFTA Peter Serafinowicz e Murray McArthur.

Dall'animazione e al live-action

Non è stata una scelta facile per Dean DeBlois quella di trasformare una saga animata fortunatissima in un live-action, scelta che analizziamo nella nostra recensione di Dragon Trainer. Ad agevolare il regista la disponibilità di effetti visivi all'avanguardia, che hanno permesso di portare le epiche avventure di Hiccup e Sdentato alla vita con un realismo straordinario mentre la relazione tra il giovane vichingo e il dragoli aiuterà a scoprire il vero significato dell'amicizia, del coraggio e del destino.

Lo stesso regista, Dean DeBlois, ha svelato di aver realizzato un remake del suo film di animazione DreamWorks uscito nel 2010 inquadratura per inquadratura. Come ha spiegato a Comicbokmmovie: "Ho lentamente conquistato le persone col mio progetto. ci saranno sempre spettatori che diranno 'Lo boicotterò!' Beh, possono guardare il film d'animazione".

Il regista ha proseguito: "Lo stiamo realizzando con molto amore e molto rispetto per ciò che sono i film animati, non per sostituirli. C'è spazio per espanderlo e arricchirlo grazie alle performance degli attori in carne ed ossa".