Ryan Reynolds girava al Comic-Con nei panni di Deadpool: "Senza sicurezza e senza scorta, un regalo"

Ryan Reynolds ha sorpreso i fan del San Diego Comic-Con rivelando di aver girato indisturbato tra gli stand nei panni di Deadpool senza scorta e senza addetti di sicurezza che lo controllassero.

Ryan Reynolds ha trovato un modo decisamente originale per vivere il San Diego Comic-Con 2026. Prima di salire sul palco del panel dei Marvel Studios, l'attore ha trascorso diverse ore tra i padiglioni della convention travestito da Deadpool, riuscendo a passare completamente inosservato. Molti visitatori hanno scattato persino selfie con quello che credevano fosse un semplice cosplayer, salvo scoprire solo in seguito di aver posato accanto al vero interprete del Mercenario Chiacchierone.

La sorpresa durante il panel Marvel

Dopo l'evento, Reynolds ha condiviso un video sui social mostrando il suo travestimento e raccontando quanto sia stata speciale l'esperienza. "Sono stati i fan a rendere possibile Deadpool tanti anni fa. Ieri, dieci anni dopo il primo film ed esattamente due anni dopo Deadpool & Wolverine, mi sono sentito incredibilmente fortunato a poter camminare tra la gente al Comic-Con."

L'attore ha sottolineato come abbia potuto vivere la convention in totale libertà. "Niente addetti che mi seguivano, niente sicurezza, nessuna barriera. È stato un vero regalo."

Ryan Reynolds ha poi ringraziato tutti i fan incontrati durante la giornata, elogiando non solo il cosplay, ma anche la creatività della community. "Grazie a tutti quelli che ho incontrato, che non si limitano a fare cosplay, ma costruiscono interi mondi."

Il video pubblicato dall'attore mostra anche il momento in cui entra nella Hall H ancora vestito da Deadpool. Dal palco, Robert Downey Jr. lo nota immediatamente e scherza con lui. "Chi è questo tizio con le spade?"

Reynolds replica con il suo consueto umorismo. "Ascoltatore di lunga data, primo intervento. Mi sembra un modo davvero costoso per annunciare un film. Quando iniziate a girarlo?" La gag ha divertito il pubblico presente, che solo in quel momento ha realizzato che il misterioso cosplayer incontrato tra gli stand era proprio la star di Deadpool.

Il futuro di Deadpool nel Marvel Cinematic Universe

L'apparizione al Comic-Con arriva pochi giorni dopo alcune dichiarazioni sul futuro del personaggio. Reynolds ha confermato che un nuovo film dedicato a Deadpool arriverà, prima o poi, anche se questa volta il protagonista potrebbe avere un ruolo diverso.

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L'attore ha spiegato di aver già iniziato a scrivere nuove idee e di voler recuperare alcuni personaggi e archi narrativi meno conosciuti dei fumetti. "Ci sono alcune storie davvero profonde che nei film non abbiamo ancora esplorato."

Ha inoltre ribadito un concetto espresso anche nei mesi scorsi: non immagina più Deadpool come il centro assoluto della storia. "Non credo che lo metterò mai più al centro del film. Funziona meglio come personaggio di supporto. È uno che dà il meglio quando fa parte di un gruppo."

Dopo il successo di Deadpool & Wolverine, tutto lascia quindi pensare che il futuro del Mercenario Chiacchierone passerà sempre di più attraverso i grandi crossover del Marvel Cinematic Universe, mantenendo però intatto l'umorismo irriverente che lo ha reso uno dei personaggi più amati dai fan.