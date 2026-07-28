Mea Culpa, stasera su Rai 4 il thriller con Vincent Lindon: trama, cast e durata

Appuntamento questa sera, martedì 28 luglio, alle 21.20 su Rai 4, con Mea Culpa, thriller d'azione francese del 2014 diretto da Fred Cavayé. Il film mette al centro una storia di colpa, redenzione e amicizia, costruita attorno a un ex poliziotto costretto a tornare in azione quando la vita di suo figlio finisce improvvisamente in pericolo. Un action thriller dal ritmo serrato, tra inseguimenti, criminalità organizzata e una corsa contro il tempo per salvare un bambino diventato un testimone scomodo.

Mea Culpa, la trama: un ex poliziotto torna in azione per salvare suo figlio

Sei anni prima degli eventi principali, Simon e Franck erano due poliziotti e colleghi inseparabili. La loro vita cambia drammaticamente dopo un incidente stradale: Simon, che era alla guida dopo aver bevuto, provoca un tragico schianto nel quale muoiono due persone, tra cui un bambino. Ferito e tormentato dal senso di colpa, l'uomo perde il lavoro, la famiglia e il proprio equilibrio, finendo per allontanarsi dalla vita che aveva costruito.

Sei anni dopo, Simon è ormai un ex agente di polizia e lavora come portavalori, mentre l'ex collega Franck è rimasto in servizio e continua a mantenere un rapporto con l'amico. La situazione precipita quando Théo, il figlio di Simon, assiste casualmente a un regolamento di conti legato alla criminalità organizzata*. Il bambino diventa così un testimone da eliminare e viene braccato dai criminali.

Vincent Lindon

Per Simon comincia una disperata corsa contro il tempo. L'uomo dovrà mettere da parte i propri demoni e tornare a fare affidamento sulle sue capacità per proteggere il figlio. Al suo fianco ritroverà Franck, con il quale ricomporrà una squadra che sembrava ormai appartenere al passato. La fuga e gli inseguimenti diventano così anche l'occasione per affrontare le ferite mai rimarginate e i sensi di colpa che hanno segnato la vita dei due uomini.

Cast e curiosità sul film di Fred Cavayé

A interpretare il protagonista Simon è Vincent Lindon, mentre Gilles Lellouche veste i panni di Franck Vasseur, l'ex collega e amico che torna al suo fianco nel momento più difficile. Nel cast figura anche Nadine Labaki nel ruolo di Alice, l'ex moglie di Simon, mentre Max Baissette de Malglaive interpreta Théo, il bambino al centro della vicenda. Tra gli altri interpreti ci sono Gilles Cohen, Medi Sadoun e Velibor Topic.

Alla regia c'è Fred Cavayé, autore francese specializzato nel cinema d'azione e della suspense. La sceneggiatura è firmata dallo stesso Cavayé insieme a Guillaume Lemans, mentre l'idea originale è attribuita a Olivier Marchal. Mea Culpa si inserisce nel filone del thriller d'azione europeo, combinando la componente spettacolare degli inseguimenti con una dimensione più personale, legata al senso di colpa del protagonista e al rapporto tra due amici segnati da un passato difficile.

Il risultato è un film che punta soprattutto sulla tensione e sul ritmo, ma che trova il suo motore narrativo nella trasformazione di Simon: da uomo schiacciato dai propri errori a padre disposto a rischiare tutto pur di proteggere il figlio. Una storia di redenzione personale che accompagna la componente action fino alla resa dei conti.

Dove vedere Mea Culpa in tv e in streaming e durata

Il thriller diretto da Fred Cavayè andrà in onda stasera 28 luglio, su Rai 4 in prima serata alle 21:20 e diretta streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand. Mea Culpa ha una durata di circa 90 minuti, la messa in onda si concluderà intorno alle 22:51, quando la programmazione di Rai 4 proseguirà con il film Salt.