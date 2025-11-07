Dragon Ball Z, in arrivo le “Trunks Trunks”: l’intimo ufficiale dedicato al Trunks della serie

Il nome era già esilarante, bisognava solo avere il coraggio di usarlo per vendere: adesso (finalmente?) esistono le "Trunks Trunks", la nuova linea di intimo dedicata a Dragon Ball Z e al guerriero Sayan venuto dal futuro, per celebrare l'iconica serie dedicata a Cell con... stile.

Le "Trunks Trunks", per indossare i panni di un vero Sayan

Per anni i fan di Dragon Ball Z hanno fantasticato su un ritorno animato della saga dopo la fine di Dragon Ball Daima. Ma mentre attendono di scoprire cosa accadrà durante il misterioso evento annunciato per il 2026, la community può consolarsi con un gesto di puro genio merchandise: le "Trunks Trunks".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il progetto arriva da HipShop, realtà già nota per aver trasformato personaggi iconici in capi fashion non convenzionali. Dopo tre linee dedicate all'universo creato da Akira Toriyama, il brand torna sul campo con una collezione disegnata per chi ama il mix di humour e cultura otaku, questa volta ispirata all'arco narrativo degli Androidi e di Cell.

Protagonista assoluto è Future Trunks, sia nella sua versione standard che in quella Super Saiyan, celebrato con stampe che citano direttamente le scene più amate della saga. Insieme a lui spuntano Goku, Vegeta, Cell, gli Androidi 16-20 e altri volti storici, portando letteralmente "sotto pelle" l'estetica del franchise. Pre-order aperti dal 7 novembre, disponibili per i fan globali.

**Tra passato e futuro: cosa rappresenta Trunks

Se Trunks oggi finisce persino sull'intimo, è perché rimane uno dei personaggi più amati e misteriosi dell'universo di Dragon Ball. L'ultima volta che abbiamo visto Future Trunks sullo schermo è stata nella saga di Goku Black in Dragon Ball Super: dopo aver combattuto Zamasu e la sua versione corrotta, il figlio di Vegeta ha lasciato la scena in un futuro distrutto, e da allora il suo destino resta sospeso.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Nel manga successivo, durante gli archi di Moro e Granolah, lui non compare, alimentando ancora di più la curiosità sul suo ritorno. Non a caso i fan sperano che l'evento Dragon Ball previsto nel 2026 possa riportarlo al centro della narrazione, magari incrociando sia la linea temporale originale che quella alternativa.

Diverso il percorso di Trunks "presente", protagonista in Dragon Ball Super: Super Hero insieme a Goten. Ora adolescente, frequenta il liceo, combatte il crimine con l'identità da supereroe Saiyaman X-1 e continua a improvvisare fusioni incerte per diventare Gotenks (con risultati, diciamolo, non sempre gloriosi).

L'intimo dedicato diventa così simbolo di doppia identità: eroe leggendario e ragazzo normale, guerriero tragico e icona pop divertentissima. Un ponte tra epoche che è esattamente ciò che rende Trunks unico: serio ma autoironico, stoico ma capace di sorprendere, silenzioso ma capace di entrare nella storia con una spada e un colpo di scena. E ora anche con un paio di boxer.