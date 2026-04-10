Dragon Ball da record: quasi un milione di copie in 72 ore per la collezione con le cover dei maestri mangaka

Tre giorni. Tanto è bastato per rimettere Dragon Ball al centro della conversazione globale. Non con nostalgia, ma con numeri concreti, pesanti, quasi difficili da ignorare. Il passato, in questo caso, non torna: semplicemente dimostra di non essere mai andato via davvero.

Un ritorno editoriale che riscrive i numeri

Quando si parla di Dragon Ball, il rischio è sempre lo stesso: ridurlo a un ricordo, a un simbolo del passato. E invece, ogni tanto, arriva un dato capace di ribaltare completamente la prospettiva. La nuova "Dragon Ball Complete Series Double Cover Box", lanciata il 30 marzo in Giappone, ha fatto esattamente questo: ha trasformato un'operazione editoriale celebrativa in un evento commerciale di portata sorprendente.

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Il concept alla base della collezione è già di per sé un ponte tra generazioni: i 42 volumi originali del manga reinterpretati nelle copertine da autori contemporanei di primo piano, tra cui Eiichiro Oda e Koyoharu Gotouge. Non una semplice ristampa, ma una rilettura visiva che dialoga con il presente.

I numeri parlano chiaro. Secondo i dati raccolti da Oricon nella prima settimana di vendita, sono state distribuite 19.918 collezioni complete. Ma è nel dettaglio che il dato diventa impressionante: ogni box contiene 42 volumi come detto, portando il totale a 836.556 copie vendute. E la parte più significativa è che questa cifra si concentra essenzialmente nelle prime 72 ore.

Per avere un termine di paragone, nel 2024 il manga più venduto in Giappone è stato Jujutsu Kaisen, con 7,6 milioni di copie in un anno intero. Dragon Ball, in tre giorni, ha sfiorato un decimo di quel risultato. Non è solo un buon lancio o un caso.

Il mistero delle vendite totali e un futuro ancora aperto

Questo exploit riaccende inevitabilmente una domanda che circola da anni: quante copie ha venduto davvero Dragon Ball? Il dato ufficiale, fermo a circa 260 milioni dal 2002, appare sempre più distante dalla realtà percepita. Negli anni si sono rincorse stime che parlano di cifre ben più alte - anche oltre i 300 o addirittura 350 milioni - ma nessuna conferma ufficiale è mai arrivata da editori come Shueisha o Shonen Jump.

Locandina di Dragon Ball

Eppure, eventi come questo rendono quel silenzio ancora più evidente. È difficile immaginare che un'opera capace di generare un simile impatto, a distanza di decenni, non abbia continuato a crescere in modo significativo. Il confronto con altri giganti del settore aiuta a contestualizzare: One Piece resta irraggiungibile con oltre 600 milioni di copie, ma superare i 300 milioni - soglia condivisa da titoli come Doraemon e Golgo 13 - appare oggi più plausibile che mai.

Nel frattempo, il contesto gioca a favore del franchise. Il ritorno annunciato di Dragon Ball Super, tra nuovi sviluppi anime e possibili capitoli manga, crea un effetto di risonanza che va oltre la nostalgia. Non si tratta solo di celebrare un'eredità, ma di alimentarla.

Quello che emerge è un equilibrio raro: un'opera che continua a vendere come una novità pur essendo un classico. Un titolo che non si limita a sopravvivere, ma si riattiva ciclicamente, come se ogni generazione avesse bisogno di riscoprirlo a modo proprio. E in questo movimento continuo, Dragon Ball non resta fermo nel tempo: si trasforma, si aggiorna, e soprattutto continua a contare.