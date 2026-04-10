Dragon Ball da record: quasi un milione di copie in 72 ore per la collezione con le cover dei maestri mangaka

La nuova edizione speciale di Dragon Ball sfiora il milione di copie vendute in sole 72 ore in Giappone. Un risultato che riaccende il fenomeno globale creato da Akira Toriyama e rilancia il dibattito sulle vendite totali.

Una scena di Dragon Ball
NOTIZIA di 10/04/2026

Tre giorni. Tanto è bastato per rimettere Dragon Ball al centro della conversazione globale. Non con nostalgia, ma con numeri concreti, pesanti, quasi difficili da ignorare. Il passato, in questo caso, non torna: semplicemente dimostra di non essere mai andato via davvero.

Un ritorno editoriale che riscrive i numeri

Quando si parla di Dragon Ball, il rischio è sempre lo stesso: ridurlo a un ricordo, a un simbolo del passato. E invece, ogni tanto, arriva un dato capace di ribaltare completamente la prospettiva. La nuova "Dragon Ball Complete Series Double Cover Box", lanciata il 30 marzo in Giappone, ha fatto esattamente questo: ha trasformato un'operazione editoriale celebrativa in un evento commerciale di portata sorprendente.

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Il concept alla base della collezione è già di per sé un ponte tra generazioni: i 42 volumi originali del manga reinterpretati nelle copertine da autori contemporanei di primo piano, tra cui Eiichiro Oda e Koyoharu Gotouge. Non una semplice ristampa, ma una rilettura visiva che dialoga con il presente.

I numeri parlano chiaro. Secondo i dati raccolti da Oricon nella prima settimana di vendita, sono state distribuite 19.918 collezioni complete. Ma è nel dettaglio che il dato diventa impressionante: ogni box contiene 42 volumi come detto, portando il totale a 836.556 copie vendute. E la parte più significativa è che questa cifra si concentra essenzialmente nelle prime 72 ore.

Per avere un termine di paragone, nel 2024 il manga più venduto in Giappone è stato Jujutsu Kaisen, con 7,6 milioni di copie in un anno intero. Dragon Ball, in tre giorni, ha sfiorato un decimo di quel risultato. Non è solo un buon lancio o un caso.

Il mistero delle vendite totali e un futuro ancora aperto

Questo exploit riaccende inevitabilmente una domanda che circola da anni: quante copie ha venduto davvero Dragon Ball? Il dato ufficiale, fermo a circa 260 milioni dal 2002, appare sempre più distante dalla realtà percepita. Negli anni si sono rincorse stime che parlano di cifre ben più alte - anche oltre i 300 o addirittura 350 milioni - ma nessuna conferma ufficiale è mai arrivata da editori come Shueisha o Shonen Jump.

Locandina di Dragon Ball
Locandina di Dragon Ball

Eppure, eventi come questo rendono quel silenzio ancora più evidente. È difficile immaginare che un'opera capace di generare un simile impatto, a distanza di decenni, non abbia continuato a crescere in modo significativo. Il confronto con altri giganti del settore aiuta a contestualizzare: One Piece resta irraggiungibile con oltre 600 milioni di copie, ma superare i 300 milioni - soglia condivisa da titoli come Doraemon e Golgo 13 - appare oggi più plausibile che mai.

Nel frattempo, il contesto gioca a favore del franchise. Il ritorno annunciato di Dragon Ball Super, tra nuovi sviluppi anime e possibili capitoli manga, crea un effetto di risonanza che va oltre la nostalgia. Non si tratta solo di celebrare un'eredità, ma di alimentarla.

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Quello che emerge è un equilibrio raro: un'opera che continua a vendere come una novità pur essendo un classico. Un titolo che non si limita a sopravvivere, ma si riattiva ciclicamente, come se ogni generazione avesse bisogno di riscoprirlo a modo proprio. E in questo movimento continuo, Dragon Ball non resta fermo nel tempo: si trasforma, si aggiorna, e soprattutto continua a contare.